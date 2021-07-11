Capito: ''Russell, genç Raikkonen'e benziyor''

Capito, 1996'dan 2001'e kadar Sauber'de çalışmıştı ve takım, o sırada çaylak pilot olan Raikkonen'le anlaşma imzaladığında da oradaydı.

Capito, kendini Formula 1'de kanıtlayan tecrübesiz Fin pilotun kariyeriyle, Russell'ın kariyeri arasında büyük paralellikler olduğunu düşündüğünü söyledi.

F1'in Beyond the Grid podcastinde konuşan Capito şu ifadeleri kullandı: ''George'a baktığımda, daha önce Kimi'de gördüğüm çok şey görüyorum.''

''Raikkonen'i gördüğüm ilk andan beri ona inanmıştım. İlk kez Hinwil'e geldi, gözlerine baktım ve onu tutmamız gerektiğini biliyordum.''

''Kimi'nin harika olacağı çok açıktı. Bu his başından beri vardı.''

Kimi Raikkonen, Sauber Fotoğraf: Michael Cooper / Motorsport Images

Avusturya'da medyaya konuşan Capito şu şekilde devam etti:''Kimi'ye kıyasla, George üçüncü sezonunda ve Kimi ilk geldiğinde ben oradaydım. Bu açıdan biraz farklılıklar var.''

''George beni etkiliyor. Beklentilerimiz yüksek olsa da özellikle geçtiğimiz seneden sonra, bence bu beklentilerimizi kesinlikle karşılıyor. Gelecek yıl için kontratı ve etrafında dönen spekülasyonlara rağmen beklentilerimizi tamamen karşılıyor.''

''Bu durumu ne kadar soğukkanlı karşıladığı ve bunun onu değiştirmemesi çok etkileyici.''

Capito aynı zamanda Russell'ın takımı motive ettiğini de şu sözlerle açıkladı: ''Her salı günü, tüm şirketle toplantı yapıyoruz, herkes bağlanıyor ve bir önceki hafta sonu hakkında bilgilendiriliyor. Bu salı günü George da bağlandı ve takımla konuştu. Takımla olabilmek için zaman harcıyor.''

''Fabrikaya ve spor salonuna gidiyor, takımdaki herkesle çok yakın ilişkileri var ve bence bu, onun güçlü yanlarından beri. Herkes onu çok seviyor ve herkes, onun için çok çalışıyor.''