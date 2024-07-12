Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Ecclestone: ''Briatore'un Alpine'e dönüşünde etkili oldum''

Eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone, Renault CEO'su Luca de Meo ile telefonda konuştuktan sonra Briatore'un Alpine'e dönüşünde etkili olduğunu söyledi.

Rümeysa Öztürk
Bernie Ecclestone on the grid

Bernie Ecclestone on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Şu anda Alpine markasını temsil eden Renault'nun Formula 1 takımı, F1 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar sadece 9 puan topladı. 

Takım geçen sene üst düzey kadrolarında kapsamlı değişiklikler yaptı. Ancak ekibin tartışmasız en dikkat çekici işe alımı, Flavio Britaore oldu. Briatore, eski Renault takım patronuydu ve şu anda Alpine'e yönetici danışmanı olarak geri döndü. 

Flavio Briatore, 2008 Singapur'da yaşanan 'Crashgate' skandalının ardından utanç içinde Formula 1'den ayrılmıştı. Ancak Briatore yeniden spora dönerek, Alpine'in gridde yükselişine ilham vermede çok önemli bir rolü üstlenecek. 

Formula 1'in başında olduğu dönemden beri Briatore'u tanıyan Ecclestone, Renault CEO'su Luca de Meo ile telefonda konuştuktan sonra Briatore'un dönüşünde etkili olduğunu açıkladı. 

Blick'e konuşan Ecclestone, ''Renault'un patronu Luca de Meo ile uzun bir süre konuştum.''

''Meo çaresizdi. Sonra Briatore aklımıza geldi. Böylesine karmaşık bir durumda, yalnızca bir kişinin, melekler arasındaki bir serserinin yardım edebileceği konusunda çabucak anlaştık. Grand Prix sirkinde yeterince azizimiz var.'' dedi. 

Briatore'in Alpine'e neler getireceğini değerlendiren Ecclestone, İtalyan'ın 'en büyük gücünün' daha az konuşup daha fazla çalışma yaklaşımı olduğunu söyledi. 

Ecclestone, ''Flavio'nun en büyük gücü: 'Tartışmaları kısa tutun, yapın ve büyük düşünün' demesiydi.''

''Formula 1'de arkadaşlara ihtiyacınız yok, sadece başarıya ihtiyacınız var.'' dedi. 

Briatore'un dönüşünden bu yana, Alpine'in performansı gelişti. Bu sayede, Pierre Gasly ve Esteban Ocon, İspanya'da Q3'e kalma başarısı gösterdi ve Ocon, aynı performansı Avusturya'da da devam ettirdi. Ancak Britanya GP'nin formasyon turunda bir vites kutusu sorunu, Gasly'nin 4 yarışlık puan serisini bitirmesine neden oldu. 

Briatore'un hedefleri bundan daha büyük çünkü 2026 yılında yeni şasi ve güç ünitesi regülasyonları devreye girdiğinde, takıma yeniden yarış kazandırmayı amaçlıyor.

Britaore, RAI Radyo'ya şunları söyledi: ''2026 yılında yarışlar kazanacağım. Alpine podyumlara geri dönecek. Kaç tane yarış kazanabileceğimizi bilmiyorum.''

''Bu yıl, birçok handikapımız var. Tüm takımı yeniden şekillendiriyoruz.''

Flavio Briatore, Yönetici Danışmanı, Alpine F1

Flavio Briatore, Yönetici Danışmanı, Alpine F1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Takım arkadaşımın kim olacağının bir önemi yok"
Sonraki haber Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
Brivio: ''Fernandez ve Oliveira'nın takımda kalmasını istiyoruz''

Brivio: ''Fernandez ve Oliveira'nın takımda kalmasını istiyoruz''

MotoGP
Almanya GP
Brivio: ''Fernandez ve Oliveira'nın takımda kalmasını istiyoruz''
Acosta: ''Bu seneki performansımdan pek memnun değilim''

Acosta: ''Bu seneki performansımdan pek memnun değilim''

MotoGP
Almanya GP
Acosta: ''Bu seneki performansımdan pek memnun değilim''
Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

MotoGP
Almanya GP
Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

Son Haberler

Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

F1 Formula 1
Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"
Haas "iki çaylakla" yarışmayacak

Haas "iki çaylakla" yarışmayacak

F1 Formula 1
Britanya GP
Haas "iki çaylakla" yarışmayacak
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

SBK World Superbike
Donington
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"
Antonelli, adı F1 ile anıldıkça üzerinde "büyük baskı" hissettiğini söylüyor

Antonelli, adı F1 ile anıldıkça üzerinde "büyük baskı" hissettiğini söylüyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Antonelli, adı F1 ile anıldıkça üzerinde "büyük baskı" hissettiğini söylüyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye