Ecclestone: ''Briatore'un Alpine'e dönüşünde etkili oldum''

Şu anda Alpine markasını temsil eden Renault'nun Formula 1 takımı, F1 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar sadece 9 puan topladı.

Takım geçen sene üst düzey kadrolarında kapsamlı değişiklikler yaptı. Ancak ekibin tartışmasız en dikkat çekici işe alımı, Flavio Britaore oldu. Briatore, eski Renault takım patronuydu ve şu anda Alpine'e yönetici danışmanı olarak geri döndü.

Flavio Briatore, 2008 Singapur'da yaşanan 'Crashgate' skandalının ardından utanç içinde Formula 1'den ayrılmıştı. Ancak Briatore yeniden spora dönerek, Alpine'in gridde yükselişine ilham vermede çok önemli bir rolü üstlenecek.

Formula 1'in başında olduğu dönemden beri Briatore'u tanıyan Ecclestone, Renault CEO'su Luca de Meo ile telefonda konuştuktan sonra Briatore'un dönüşünde etkili olduğunu açıkladı.

Blick'e konuşan Ecclestone, ''Renault'un patronu Luca de Meo ile uzun bir süre konuştum.''

''Meo çaresizdi. Sonra Briatore aklımıza geldi. Böylesine karmaşık bir durumda, yalnızca bir kişinin, melekler arasındaki bir serserinin yardım edebileceği konusunda çabucak anlaştık. Grand Prix sirkinde yeterince azizimiz var.'' dedi.

Briatore'in Alpine'e neler getireceğini değerlendiren Ecclestone, İtalyan'ın 'en büyük gücünün' daha az konuşup daha fazla çalışma yaklaşımı olduğunu söyledi.

Ecclestone, ''Flavio'nun en büyük gücü: 'Tartışmaları kısa tutun, yapın ve büyük düşünün' demesiydi.''

''Formula 1'de arkadaşlara ihtiyacınız yok, sadece başarıya ihtiyacınız var.'' dedi.

Briatore'un dönüşünden bu yana, Alpine'in performansı gelişti. Bu sayede, Pierre Gasly ve Esteban Ocon, İspanya'da Q3'e kalma başarısı gösterdi ve Ocon, aynı performansı Avusturya'da da devam ettirdi. Ancak Britanya GP'nin formasyon turunda bir vites kutusu sorunu, Gasly'nin 4 yarışlık puan serisini bitirmesine neden oldu.

Briatore'un hedefleri bundan daha büyük çünkü 2026 yılında yeni şasi ve güç ünitesi regülasyonları devreye girdiğinde, takıma yeniden yarış kazandırmayı amaçlıyor.

Britaore, RAI Radyo'ya şunları söyledi: ''2026 yılında yarışlar kazanacağım. Alpine podyumlara geri dönecek. Kaç tane yarış kazanabileceğimizi bilmiyorum.''

''Bu yıl, birçok handikapımız var. Tüm takımı yeniden şekillendiriyoruz.''