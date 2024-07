Russell: "Takım arkadaşımın kim olacağının bir önemi yok"

Lewis Hamilton'ın bu yılın sonunda Ferrari'ye katılmak üzere Mercedes adresinden ayrılacağını açıklamasının ardından Mercedes, Russell için yeni bir takım arkadaşı arayışına girdi.

Başlangıçta Kimi Antonelli dışında Carlos Sainz'ın koltuğa oturabileceği konuşuluyordu, sonrasında ise Christian Horner soruşturması ve babası Jos'un buna tepkisi ışığında Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmak isteyeceği söylentileri de ortaya çıktı.

Ancak Hamilton açıklamasından altı ay sonra Verstappen açıkça gelecek yıl da Red Bull pilotu olacağını söyledi ve Antonelli şu anda F2 şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor.

Bu durum, Sainz'ın Audi, Williams ve Alpine ile halen anlaşmamasıyla birleşince, Mercedes koltuğu için yeniden aday olduğu spekülasyonlarına yol açtı. Wolff de Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte İspanyol pilotun seçenekler arasında olduğunu dile getirdi.

Bu durum Mercedes pilotu Russell'a sorulduğunda Britanyalı pilot, "Dürüst olmak gerekirse herkesi memnuniyetle karşılarım."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, throw hats to fans in the fan zone

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images