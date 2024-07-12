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Formula 1 Britanya GP

Russell: "Takım arkadaşımın kim olacağının bir önemi yok"

George Russell 'aynı yönde ilerledikleri' sürece takım arkadaşının kim olduğunun önemli olmadığını söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton'ın bu yılın sonunda Ferrari'ye katılmak üzere Mercedes adresinden ayrılacağını açıklamasının ardından Mercedes, Russell için yeni bir takım arkadaşı arayışına girdi.

Başlangıçta Kimi Antonelli dışında Carlos Sainz'ın koltuğa oturabileceği konuşuluyordu, sonrasında ise Christian Horner soruşturması ve babası Jos'un buna tepkisi ışığında Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmak isteyeceği söylentileri de ortaya çıktı.

Ancak Hamilton açıklamasından altı ay sonra Verstappen açıkça gelecek yıl da Red Bull pilotu olacağını söyledi ve Antonelli şu anda F2 şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor.

Bu durum, Sainz'ın Audi, Williams ve Alpine ile halen anlaşmamasıyla birleşince, Mercedes koltuğu için yeniden aday olduğu spekülasyonlarına yol açtı. Wolff de Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte İspanyol pilotun seçenekler arasında olduğunu dile getirdi.

Bu durum Mercedes pilotu Russell'a sorulduğunda Britanyalı pilot, "Dürüst olmak gerekirse herkesi memnuniyetle karşılarım."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, throw hats to fans in the fan zone

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, throw hats to fans in the fan zone

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Son üç yıldır takım arkadaşı olarak Lewis'e sahip olduğum için şanslıyım, son birkaç yılda harika mücadeleler yaşadık."

"Bir sürücü olarak, takımın ivme kazanmasına yardımcı olmak ve aynı yönde ilerlemek için takım arkadaşınızla aranızda iyi bir ilişki olmasının önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ama sonuçta garajınıza girdiğinizde kaskınızı takar, aracınıza atlarsınız. Yanınızdaki koltukta kimin oturduğu gerçekten önemli değil." şeklinde yanıt verdi.

Antonelli'nin ya da hatta Verstappen'in Mercedes'in geleceği olduğu ve takımın Hamilton'ın yerine yeni bir bir numaralı pilot arayışında olduğu yönündeki söylentilere gelince, Russell bu konuda konuşmayı reddetti.

"Dürüst olmak gerekirse, bence sonuçlar kendi adına konuşuyor ve bu konuda konuşmama gerek yok."

"Birçok pilotun dediği gibi, konuşmayı pistte yaparsınız ve bence bu sezon kendi performansım açısından muhtemelen şimdiye kadarki en iyi sezonlarımdan biri."

"Elbette ikinci koltuk hakkında çok fazla konuşma var ve bu çok normal. Mercedes, spordaki en başarılı takımlardan biri ve pek çok pilotun isteyeceği bir koltuğa sahip."

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