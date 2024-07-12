Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
Fernando Alonso, zor geçen bir dönemin ardından Silverstone'un Aston Martin için 'normale dönüş' adımı olduğuna inanıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Erik Junius
Silverstone merkezli takım 2024 sezonunun ilk altı yarışının her birinde puan almıştı ancak Emilia Romagna Grand Prix'sine getirilen kapsamlı bir güncelleme AMR24'ün sürüşünü daha zor hale getirmişti.
Sonuç olarak, Aston Martin sonraki beş yarışın sadece ikisinde puan alabildi, ancak Kanada'da değişken koşullar altında her iki pilotuyla da puan aldı.
Takımın Britanya GP hafta sonunda elde ettiği yedincilik ve sekizincilik de yağmurdan etkilenen bir yarışta elde edilmiş olsa da, hafta sonu boyunca gösterdiği performans getirilen güncellemelerin işe yaradığının göstergesiydi.
Takımın Silverstone'da yeni bir ön kanat takması ve arka fren kanallarının aerodinamiğini elden geçirmesi, yarışı sekizinci sırada bitiren Alonso'nun takımın Imola öncesi konumuna doğru ilerlediğini söylemesine neden oldu.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alonso, "Oldukça iyi bir performans sergiledik, yani normale döndüğümüzü hissediyordum."
"En hızlı beşinci ya da altıncı takımdık."
"Yedinci ve sekizinci sıralar bence aşağı yukarı Imola öncesi bulunduğumuz pozisyonlar. Bizim için normal olan noktaya geri döndük, bu yüzden mutluyum." dedi.
Alonso, Macaristan ve Belçika'daki iki yarış için planlanan yeni güncellemelerle, takımın bu yıl Mercedes'e veya 2023'te McLaren'e benzer bir gelişim gösterebileceğini ve ilk dört takımla uyumlu bir adım atabileceğini düşünüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
İspanyol pilot, "Bunu kanıtlamamız ve sonuçları ortaya koymamız gerekiyor."
"Araca pek çok yeni parça getirdik ve bunların bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı. Umarım Macaristan'da performansımızla bir sürpriz yaparız." dedi.
Takım patronu Mike Krack yarış sonucundan çok fazla sonuç çıkarmamaya özen gösterdi ve Avusturya'daki sıcak hava ile Silverstone'daki ıslak ve serin koşullar arasındaki farka dikkat çekti.
Krack, "Öncelikle elde ettiğimiz sonuçları analiz etmemiz gerekiyor çünkü iki yarış arasında fark vardı."
"Elde ettiğimiz pozisyonlar önceki iki yarıştan daha iyi, bunu görmemek için kör olmak gerekiyor ama performansın daha iyi olup olmadığını analiz etmeliyiz."
"[Yeni parçaların] etkisinin ne olduğunu görmemiz ve ardından nasıl devam edeceğimize karar vermemiz gerekiyor."
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"Bu yarışları karşılaştırırken dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Avusturya'da pist sıcaklığı 50-60 dereceydi ve en yumuşak lastiklere sahiptik."
"Silverstone ise çok soğuktu ve en sert lastikleri kullanıyorduk. Bence bu iki yarışı doğru bir şekilde karşılaştırmalı ve sadece sıralama ve pozisyon ile ayırt etmemeliyiz." şeklinde konuştu.
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