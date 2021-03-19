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Formula 1 / Son dakika

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunda yaşananların anlatıldığı Drive To Survive'ın 3. sezonu bugün itibariyle yayına girdi.

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

Drive To Survive fanları, uzun süredir serinin 3. sezonunu büyük bir heyecanla bekliyorlardı ve bugün itibariyle yeni sezon yayınlandı.

2020 şampiyonasının yanı sıra perde arkasında yaşananları anlatan serinin 3. sezonu, Netflix yayın platformunda gösterime girdi.

Seri toplamda 10 bölümden oluşuyor ve hepsi aynı anda yayınlandı.

Netflix bugün yayınlanan 3. sezonla ilgili şu özeti geçti: “Kısaltılan 2020 sezonunda KOVİD-19 tüm dünyayı altüst ederken Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo ve diğer üst düzey pilotlar damalı bayraklara ulaşmaya çalışıyor.” 

Bölümler ve özetler ise şu şekilde:

1. Para Konuşur

38 dk.

Avustralya Grand Prix'sinde KOVİD-19 tehdidi ufukta belirirken bir takımın yeni araba tasarımı tartışmalara yol açıyor.

2. Yine Her Şey Yolunda

38 dk.

Pilotlar 200 günden daha uzun bir süre sonra ilk yarışları için Avusturya'ya gidiyor. Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet hem pistte hem de pist dışında kızışıyor.

3. Şakası Yok

40 dk.

Lewis Hamilton'ın gölgesinde kalmamaya kararlı olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas aradığı fırsatı Rusya Grand Prix'sinde yakalıyor.

4. Ferrari Hakkında Konuşmalıyız

44 dk.

İtalya Grand Prix'sine hoş geldiniz. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, bu kötü geçen sezonda bir umut ışığı yakalamak için Monza'da piste çıkıyor.

5. Birlikteliğin Sonu

39 dk.

Renault pilotu Daniel Ricciardo aldığı cesur kararı açıklıyor. Birkaç takım yükselişte olan Racing Point'e karşı birlik oluyor.

6. Eski Günlere Dönüş

37 dk.

Pierre Gasly, geçen sezon kendisine sansasyonel bir şekilde yol veren Red Bull'un takım müdürüne bunun büyük bir hata olduğunu göstermeye kararlı.

7. Guenther'in Seçimi

41 dk.

Kötü performans gösteren takımda değişiklikler yapması için baskı gören Haas yöneticisi Guenther Steiner, muazzam potansiyele sahip genç bir pilotun peşine düşüyor.

8. Pişmanlık Yok

37 dk.

Carlos Sainz Jr. sezon sonunda Ferrari'ye geçeceğini açıklayınca McLaren, yakında onunla ayrı takımlarda yarışmaya hazırlanan Lando Norris'e umut bağlıyor.

9. Sıcak Rekabet

51 dk.

Gelecekleri belirsiz olan pilotlar, iki trajik yarış boyunca F1'deki koltuklarını kaybetmemek için var güçleriyle mücadele ediyor. Korkunç bir kaza herkesi sarsıyor.

10. Son Ana Kadar

39 dk.

Racing Point, Abu Dabi'deki F1 sezon finalinde McLaren ve Renault'ya meydan okuyor. Hamilton siyahi bir F1 pilotu olarak yaşadıklarını anlatıyor.

Türkiye GP, Netflix serisinde yer almıyor ve bundan ötürü Türkiye'deki Formula 1 fanlarını büyük hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Netflix platformunu kullanabilmek için aylık 26,99 TL ile 54,99 TL arasında bir ödeme yapılması gerekiyor.

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Editör Kemal Şengül

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