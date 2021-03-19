Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"

Son üç yılda gridin en yavaş aracına sahip olan Williams, 2021 yılında öne doğru yaklaşabilmek adına geçen yılki araç üzerinde epey çalışma yaptı.

Testlerde nispeten daha iyi görünen İngiliz ekip, rüzgara karşı daha hassas bir araç geliştirse de, şartların kendi lehine olduğu bazı pistlerde güçlü olmayı hedefliyor.

Geçen yıl Williams'ın rakiplerinden biri olan Alfa Romeo de çok güçlü bir test dönemi geçirdi ve testlerin dikkat çeken takımlarından biri oldu.

Genel olarak herkes, kışın en büyük adımı Alfa Romeo'nun attığını düşünüyor.

George Russell, testlerin ardından şöyle konuştu: "Durum hakkında gerçekçi olmanız gerekiyor."

"En kötü ihtimalle, geçen yılla aynı performansı göstereceğiz. Ancak geçen yılki halimizde bile 2019'dan daha iyi durumdaydık."

"Bu yıl Ferrari motor tarafında ilerleme kaydetmeyi başardı, ki bunun rakiplerimizi ileriye taşıyacağını biliyoruz."

"En iyi ihtimalle gridin ortasındaki diğer takımlarla rekabet edeceğiz. Hedefimiz bu. Ancak bu, bunu başaracağımız anlamına gelmiyor."

"Diğer takımlarda neler olduğunu bilmiyoruz ama bana öyle geliyor ki çocuklar iyi bir iş çıkardı. Yakında öğreneceğiz."

Alfa Romeo sorulduğunda Russell, "Açıkçası testlerde Kimi çok, çok hızlı görünüyordu. Alfa Romeo'nun bu yıl en büyük atılımı yapan takım olduğunu düşünüyorum."

"Geçen yıl Haas ve Alfa Romeo bizim ana rakibimizdi. Ferrari motorunun bu yıl çok daha güçlü olduğu bir sır değil ve bu da bizi biraz etkiliyor. Bu elbette bizim için şanssız bir durum, bu yüzden şimdi iki katı iş yapmak zorundayız."

"Yine de kışın iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bence bu iki takımın önünde olmak bizim için gerçekçi bir hedef." dedi.