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Formula 1 / Son dakika

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

Ekleyen:
, Editör

Honda, geliştirme çabalarının, 2021 Formula 1 motorunun Mercedes’in 2020 performans seviyesini geçtiği anlamına geldiğine ve Red Bull’un bir şampiyona mücadelesi verebilmesi yolunda umutlarını artırdığına inanıyor.

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

Mercedes’in 2020 motoruyla kaydettiği ilerleme, 2019'dan itibaren iyi bir adım attığını hisseden Honda'yı şaşırtmıştı. Motor avantajı ve Mercedes’in üstün platformu, Alman üreticinin sezonu arka arkaya yedinci bir çift şampiyonlukla kapatacağı anlamına geliyordu.

2020 sezonunda Honda, 2021'in sonunda F1'den çekilme kararı aldığını ancak son sezonu için büyük bir geliştirme programı taahhüt ettiğini ve 2022'de tanıtacağı güç ünitesi tasarımını bir yıl öne çekmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Motor kazanımları ayrıca, yakıt ve yağ tedarikçisi ExxonMobil ile ortak şekilde yapılan ekstra geliştirmeleri de içeriyor.

Honda F1 teknik direktörü The Race’e verdiği röportajda şunları söyledi: “Koşullara bağlı olarak geçen seneki Mercedes’i geçtiğimizi düşünüyorum.”

“Fakat kış arasında Mercedes’in ne kadar ilerleme kat ettiğini bilmiyoruz. Sıralama seansı başladığında ve yarıştan sonra bunu anlamış olacağız.”

2020 Mercedes ünitesini geçmek Honda için çok önemli bir adımdı.

Fakat Japon üretici Mercedes’in de yapmış olabileceği geliştirmeleri küçümsemiyor ve konuya temkinli yaklaşıyor.

Mercedes 2021 F1 motorunda, daha önce hiç kullanmadığı “yenilikler” olduğunu söylüyor.

Tanabe sözlerine şu şekilde devam etti: “Geçen sene gelişim yönünden büyük bir adım attıklarını gördük.”

“Neler olduğunu ve geliştirmelerinin sonucunun ne olacağını kestirmemiz çok zor. Bu soruya henüz hiçbir cevabımız yok.”

Red Bull, Bahreyn'deki üç günlük testin son yıllardaki en iyi sezon öncesi testleri olduğunu hissettiklerini söylerken ve Tanabe de Honda'nın bakış açısına göre bunu onaylayarak, "önceki yıllardan kesinlikle daha iyi" olduğunu söyledi.

Yeni Honda motoru güçlü bir şekilde çalıştı ve Max Verstappen, açılış gününde herkesten daha fazla tur kaydetti. Red Bull -kardeş ekibi AlphaTauri enerji geri kazanım sistemi kalibrasyon hatası da dahil olmak üzere bazı küçük aksaklıklar yaşasa da- tüm çalışma planını tamamlayabildi.

Honda, sıralama turlarında ve yarışta kullanılacak olan en güçlü motor modunu ve bu ayardaki dayanıklılığını test etti ve "sonuçtan memnun olduklarını" ifade etti.

Dayanıklılık yönünden olumlu noktalardan biri de Bahreyn’deki hava sıcaklığıydı. Bir aşamada ortam sıcaklığı 34C dereceye kadar çıktı, bu sıcaklık motorun tüm sene boyunca karşılaşacağı en yüksek derecelerden biri.

Tanabe, üç günlük testin sezon içindeki dayanıklıktan tamamen emin olmak için yeterli olmadığını söyledi ve Honda'nın ilk yarıştan önce ele alması gereken bazı küçük “sorunları” olduğunu açıkladı.

Fakat testin “dayanıklılık yönünden iyiye işaret olduğunu” kabul eden Tanabe, aslında daha çok sorunla karşılaşmayı beklediklerini de itiraf etti.

Test boyunca her açıdan güçlü bir performans sergilemeleri ve Mercedes’in sezon başlamadan önce aracın arkasındaki dengesizlik sorununu çözmekle uğraşacak olması, Red Bull’un V6 turbo-hibrit döneminde ilk defa şampiyonluk için savaşma şansına sahip olacağı anlamına gelebilir.

Bu konuda Tanabe, “Umarım Mercedes’e karşı şampiyonluk için savaşabilecek bir konumda oluruz.”

“Fakat Mercedes’in teknik bilgi, şasi departmanı, güç ünitesi departmanı, sürücüler ve takım çalışması alanlarında ne kadar güçlü olduğunu biliyorum.”

“3 günlük testin ardından henüz bir şeyler söylemek için çok erken.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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