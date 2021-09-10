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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Domenicali: "Zandvoort, F1'de pilotların esas ruh olması gerektiğini kanıtladı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, başarılı geçen Hollanda GP'nin ardından pilotları sporun merkezine koyma çalışmalarının doğru olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Domenicali: "Zandvoort, F1'de pilotların esas ruh olması gerektiğini kanıtladı"

Domenicali, pole pozisyonunu alan ve yarışı kazanan yerel kahraman Max Verstappen'in tutkulu ve heyecanlı taraftarları sayesinde çok iyi bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu, Liberty Media'nın F1'in yönetimini devralmasının ardından Chase Carey döneminde başlayan bir çalışmaydı. Yeni dönemde pilotlar ön plana çıkarıldılar ve Domenicali de bu sene başında Carey'den görevi devralmasının ardından benzer yaklaşımı sürdürdü.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Domenicali, "Kesinlikle mutluyuz çünkü doğru organizatörlerle çalışma vizyonunuz olursa eşsiz bir etkinlik düzenleyebileceğinizi kanıtlamış olduk."

"Tabii ki bunun Max'in etkisinin olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu senenin başında pilotlarımızın bu işin ruhu (özü) olduğunu söylediğimizde, pilotların kişiliği burada olanı yaratmış oldu."

"Ve bu yüzden gerçekten birlikte inanılmaz bir durum yaşıyoruz. Harikaydı. F1'in ne olabileceğinin işaretini görmek güzeldi."

"Tabii ki bu odaklanmayı korumalı ve bu yönde ilerlediğimizden emin olmalıyız." dedi.

 

Photo by: Red Bull Content Pool

Benzer tutku daha önce İspanya'da Fernando Alonso, Meksika'da Sergio Perez ve Britanya'da Lewis Hamilton'la olmuştu. Domenicali, doğru pilotlarla benzer etkinin diğer ülkelerde de görülebileceğini düşünüyor.

Domenicali, "Gelecek için doğru platformu oluşturma stratejisi budur. Tabii ki şu anda Amerikalı bir pilota sahip olsaydık neler olabileceğini söyleyebilirsiniz. Belki gelecekte olur, kim bilir?"

"Bu çok önemli bir şey. Burası enerjinin insanlar tarafından oluşturulduğu bir platform. Harika seçimler yaparsanız, birlikte çalışıyorsanız, bu görsel açıdan güzel şeyler yapabileceğimizin bir kanıtıydı."

"Spor sektöründen birçok insandan çok sayıda mesaj aldığım için, tüm dünyada bize karşı çok fazla ilgi olduğunu görüyoruz." dedi.

Domenicali, Zandvoort yarışının seyircilere sunulanlar açısından diğer organizatörlere de örnek olduğunu söyledi.

Domenicali, "Bu konuda neler yapabileceğimiz konusunda dersler ortada. Öncelikle, Miami organizatörleri buradaydı ve onlara neler yaptığımızı göstermek çok önemliydi. Seyircilerle ne kadar iç içe olursak, etkinliğin o kadar iyi olacağı dersini çıkarmış olduk."

"Bizimle iyi bir koordinasyon kurmalı, her şeyin düzgün bir şekilde planlanıp organize edildiğinden emin olunmalı. Bu kişilerin (Hollandalı taraftarlar) diğer Grand Prix'lere geleceğinden eminim. Bu harika bir şey." dedi.

Domenicali son olarak COVID pandemisinin bitmediği ve kendilerini etkileyebileceği konusunda uyardı.

Domenicali, "Hâlâ bu durumu yaşıyoruz ve göz ardı edemeyiz. Ancak tabii ki, aşılanma ve testlere odaklanmak, ilerleyebilmemizin tek yolu." dedi.

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