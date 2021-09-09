Hamilton: "Mercedes, Russell'la takım arkadaşlığı sorunu yaşamamızı engelleyecek durumda"

Mercedes, 2013 ve 2016 yılları arasında Hamilton ve Nico Rosberg takım arkadaşıyken bazı zor zamanlar geçirmişti.

Arka planda yaşanan sorunlar kadar Mercedes, zaman zaman pist üstünde yaşanan sorunlar nedeniyle durumu idare etmekte zorlandı ve ikili arasındaki mücadelelerde bazen temas da oldu.

Ancak 2017'de Valtteri Bottas'ın takıma katılmasının ardından takım içerisindeki atmosfer daha iyiydi. Hamilton, Russell'ın gelmesinin eskiye dönüşle sonuçlanmamasını umuyor.

Birbirine yakın performans gösteren iki pilotun iyi bir şekilde anlaşıp anlaşamayacağı sorulduğunda Hamilton, "Tarih bunun olabileceğini ve olamayacağını gösterdi."

"Her takımda durum farklıdır ve sonuç olarak bu olayın nasıl yönetildiği önemlidir. Bu tuhaf bir spor çünkü takım sporuyken, aynı zamanda bireysel bir spor. Bu yüzden iki şampiyona bulunuyor."

"Bireysel olarak önde bitirmek istiyorsunuz ancak aynı zamanda takımın önde olması için iyi iş çıkarmanız gerekiyor. Bu yüzden yönetmesi zor bir konu."

"Ancak bu konuda deneyimli olduğumuzu ve ders çıkardığımızı düşünmek istiyorum. Bu yüzden ilerleme konusunda oldukça iyi hazırlanmış olmalıyız." şeklinde cevap verdi.

Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın Alfa Romeo geçişinden üzgün olsa da, Russell'ın takıma gelişinin taze bir dinamizm sağlayacağını düşünüyor.

Hamilton, "Doğal olarak o daha genç gruptan ve genç yeteneklerin geliyor olması spor için harika. Onlar sporun geleceği."

"Takım içerisinde taze bir kan olması harika olacak çünkü ben burada yaşlı olanım. O, tabii ki tüm takıma enerji kazandıracak. Takımın yeni genç bir ismin geldiğini biliyor olması, başarıya aç bir ismin geldiğini biliyor olması takımın zorlamasını sağlayacak." dedi.

Hamilton ayrıca Russell'ın kendisi için yeni, güçlü bir mücadele getireceği konusunda şüphesinin olmadığını söyledi.

Hamilton, "George'un F3 ve F2'den yükselişini gördük. Tabii ki onun yaptığı yarışların çoğunu ve yaptığı atakları izledim."

"Onun inanılmaz yetenekli olduğu konusunda şüphe yok ancak nerede zayıf olduğu konusunda detaylara bakmadım. Bu, çok fazla enerji harcayacağım bir şey değil."

"Onun, gelecek yarışlarda bile daha güçlü olmaya devam edeceğini biliyorum. Ve gelecek sene yine, daha fazla kızışma getirecek." dedi.