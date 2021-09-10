Ricciardo, Hollanda GP startında yaşadığı dramatik anı açıkladı

Avustralyalı pilot start öncesinde normalde kullandığı sağ debriyaj pedalında sorun yaşadı ve bunun üzerine takım kendisine pek alışkın olmadığı sol debriyajı kullanmasını söyledi.

Ricciardo, Hollanda GP startında yaşadıklarının ardından benzer durumların yaşanması ihtimaline karşı bundan sonraki antrenmanlarda sol debriyajla daha fazla kalkış antrenmanı yapacağını açıkladı.

F1 direksiyonlarının arkasında genelde iki debriyaj bulunuyor ancak olağan dışı şeyler olmadığı takdirde pilotlar her zaman tek bir debriyajı kullanıyorlar.

Pazar günkü yarıştan görüntülere detaylı bir şekilde bakıldığında, Ricciardo'nun start için gridde durduktan sonra aracında sorun yaşadığını fark ettiği, bunun üzerine direksiyonda birçok şey denediği ve ardından sol elini kaldırarak yetkilileri uyarmaya çalıştığı görülüyor. Ricciardo'nun bu işareti görülseydi, start ertelenebilir ve bir formasyon turu daha atılabilirdi.

Start of the Dutch GP Photo by: Essay Produkties - Chris Schotanus

Ricciardo griddeyken takımına "Birinci vitese geçemediğini" ve ayrıca "Anti-stall'ı (stop etmeyi engelleyici sistem) devreye soktuğunu" söyledi. Bunun üzerine yarış mühendisi Ricciardo'ya "Sol debriyajla kalkış, sol debriyajla" kalkış şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Ricciardo elini indirdi ve 5 kırmızı ışık söndüğünde güvenli bir şekilde yarışa başlayabildi.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "Startta stresli anlar yaşadım. İki debriyaj pedalımız var. Bunlardan birisini tercih edersiniz. Açıkçası sağ elinizi kullanan biriyseniz, muhtemelen start için sağ debriyajı seçersiniz. Ancak bu seçimim o an çalışmadı."

"Bu yüzden gridde stresliydim çünkü vites geçmiyordu. Bunun üzerine vites kutusu sorunu olduğunu düşündüm. Gridden çıkarılmam gerektiğini düşünerek ellerimi sallıyordum. Ardından sol debriyajı denedim, birinci vitese geçti ve işe yaradı."

"Sonrasında sol elle nasıl kalkacağımı çözmeye çalıştım. Çok zayıf bir start almaya hazırdım." dedi.

Bundan böyle sol debriyajla starta hazırlanıp hazırlanmayacağı sorulduğunda Ricciardo, "Hazırlanmalıyım. Monako'da pitten çıkarken bunu yapmak zorundasınız çünkü diğer tarafa dönüyorsunuz. Bu yüzden direksiyonu çevirmek gibi sol elle daha kolay olur. Artık biraz daha fazla antrenman yapacağım." dedi.

Yarış başladığında George Russell 1. viraja doğru gelirken Ricciardo'yu geçerken Lance Stroll de viraj çıkışında yanına geldi ve neredeyse geçiyordu.

Ancak Ricciardo, 3. virajda ikisini birden geçmeyi başardıktan sonra turun ilerleyen bölümünde Antonio Giovinazzi'yi de geçti ve 9. sıraya yükseldi.

Ricciardo, "Beklediğimiz gibi Russell beni hemen geçti. Ancak, onu yeniden geçmeyi başardım. Ardından Giovinazzi'yi de 7. virajda geçtim. Aslında çok fazla sıra kaybetmeyi beklerken bir sıra kazandım. Bu açıdan, bir bakıma eğlenceliydi."

"Perez'i arkamda tutmaya çalıştım ancak o hızlıydı. Şimdi dönüp baktığımda, muhtemelen onu pist dışına doğru itebilirdim. Ancak onun geçmesi an meselesiydi."

"Takıma yardımcı olacak bir strateji uygulamaya çalıştık, yani Lando'ya yardımcı olduk. Bunu denedim. Ancak açık bir şekilde bunun işe yaradığını düşünmüyorum. Yaşananları analiz edip, neyi daha iyi yapabileceğimize bakacağız." dedi.