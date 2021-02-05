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Formula 1 / Son dakika

Domenicali, motor dondurma planını desteklemeleri için takımları teşvik ediyor

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Domenicali, motor dondurma planını desteklemeleri için takımları teşvik ediyor
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantının öncesinde; Red Bull’un motor dondurma önerisini desteklemeleri için, sporun yararına olacağı gerekçesiyle, takımları teşvik ediyor.

Red Bull, Honda F1’den bu senenin sonunda çekileceğini açıkladıktan sonra, gelecek sezon itibariyle Japon üreticinin motor projesini devralmayı planlıyor.

Fakat Red Bull, bunu gerçekleştirebilmeleri için güç ünitesi gelişiminin dondurulması gerektiğini belirtmiş ve bunu F1 yönetimine önermişti.

Bunun sebebi ise, Milton Keynes merkezli ekibin; Mercedes, Ferrari ve Renault gibi güç ünitelerini geliştirmek için büyük bir bütçe ayıramayacak olması.

Fakat motor dondurma önerisi henüz tüm grid tarafından onaylanmış değil. Özellikle Renault, 2022’de yeni bir güç ünitesi tanıtmayı planladığı için bu fikre karşı.

Fransız üretici bu tarihe, zamanında Red Bull da onların motor dondurma teklifine karşı çıktıktan sonra karar vermişti.

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Motor dondurma kararı 11 Şubat’ta gerçekleşecek F1 Komisyonu toplantısında verilecek ve çıkacak sonuç, Red Bull’un sporda uzun süreli kalıp kalmayacağını belirleyecek faktör olabilir.

2021 itibariyle Chase Carey’den F1 CEO’luğunu devralan Domenicali, dondurma kararının çıkması için takımları ikna etmeye çalışıyor.

Domenicali bunun tüm takımlar için iyi olacağını, çünkü F1’in 2025’e çekilmesi öngörülen yeni güç ünitesi tanıtımına kadar maliyetlerin kısılmasını sağlayacağını söyledi.

F1 CEO’su, “Elbette motorların dondurulmasının öne çekilmesi çok önemli bir konu.”

“Fakat sadece Red Bull için değil, tüm F1 için. Çünkü bugün bildiğiniz üzere, asıl regülasyonlar ve dondurulma 2023’te devreye girecek.”

“Gelişim dondurmasını öne çekmek istiyoruz çünkü hem harcamaları azaltmak hem de üretici ve takımların yeni bir motora yatırım yapabilmesini istiyoruz. Ve diğer yandan, üreticilerin çoğunun önceliği de bu.” dedi.

F1’in güç ünitesi üreticileri halihazırda 2022 itibariyle motor gelişiminin dondurulması adına yeni regülasyonlar getirebilmek için çalışmalarda bulunuyor. Domenicali de, bu hamlenin takımlardan destek göreceğini düşünüyor.

Domenicali, “Mevcut konuşmalar doğru yönde ilerliyor.”

“Herhangi bir tahminde bulunmak istemem fakat herkesin bunun gerçekleşmesinin önemini kavradığını düşünüyorum.”

“Elbette bu, toplantının merkezine alınacak bir konu. Ve herkesin de, bunun en iyi seçenek olduğunu anlamasını diliyorum; sadece Red Bull için değil, tüm F1 dünyası için.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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