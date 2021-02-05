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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Alfa Romeo ve Williams'ı geçmek bizim için zor olacak"

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Steiner: "Alfa Romeo ve Williams'ı geçmek bizim için zor olacak"
Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner bu yıl Alfa Romeo ve Williams'ı geride bırakmalarının zor olduğunu kabul ediyor.

Peçen yıl pandemi nedeniyle aracın gelişimini durduran Haas, 2020 yılını Williams'ın önünde dokuzuncu sırada tamamlamış ve kısa tarihinin en kötü yılını geçirmişti.

Amerikalı ekip, uzun süredir 2021 aracı üzerinde çalışıyor ancak yeni sezonda araçla ilgili herhangi bir güncelleme çalışması olmayacak.

Bu, takımı yine zor bir sezonun beklediği anlamına geliyor. Ayrıca iki çaylağa sahip olmak da takıma pek yardımcı olmayacak.

N-TV'ye konuşan takım patronu Gunther Steiner, “Elbette hedefimiz 2018'de bulunduğumuz yere geri dönmek. İki yeni pilotumuz var ve eğer takıma zarar vermeden savaşırlarsa rekabet etmelerinde herhangi bir sorun yok."

"Ancak bu yıl bizim için bir geçiş yılı olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren rüzgar tünelini sadece 2022 projesi için kullanacağız. Daha önce de söylediğim gibi bir şeyler ters gitmediği sürece 2021 aracı üzerinde herhangi bir çalışma yapmayacağız."

“Alfa Romeo ve Williams'ı geride bırakmak harika olur. Ancak bunu başarmak zor olacak. Hemen hemen geçen yılki gibi bir mücadele olacak."

"Motorumuz kesinlikle daha iyi olacak, Alfa'da da aynı motor var. Williams'ı belki yakalayabiliriz. Bunun ötesinde şu anda mümkün olan pek bir şey yok çünkü geçen yıl çok geride kalmıştık."

"Yıl sonunda çok şey öğrenmiş ve hata yapmayacak iki hazır sürümüz olursa benim için büyük bir başarı olur." dedi.

Steiner, Mick Schumacer'le ilgili soruya, "Mick gerçek bir profesyonel. Başlamak için sabırsızlanıyor ve çok iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Eğer Haas ile ilk puanlarını alırsa bundan memnun olurum. Hedefimiz Mick'in en az iki yıl bizimle kalması."

"İlk yıl tecrübeli sürücüler bile yeni takımlarını anlamak için birkaç yarışa ihtiyaç duyarlar. Her takım birbirinden farklı. Deneyimli sürücüler belki 4-10 yarışa ihtiyaç duyarken, çaylak sürücülerin bir yıla ihtiyacı olabilir. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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