Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”

Geçtiğimiz günlerde, önde gelen Avrupa futbol kulüplerinden bazıları gelirlerini artırmak için bir araya gelip bir Süper Lig kurmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu durum, sporda büyük bir şok dalgası yaratırken hayranlar tarafından oldukça fazla tepki topladı. Bunun sonucunda taraftarların gösterdiği başkaldırıyla birlikte bahsi geçen futbol kulüpleri bu planlarından vazgeçmek zorunda kaldı.

F1 de bu tarz ayrılık tehditlerine hiç yabancı değil. 2000’li yılların başında Grand Prix Dünya Şampiyonası isimli ayrı bir serinin başlayacağına dair söylentiler çıkmıştı. 2009’da ise günümüzde varlığını sürdürmeyen Formula 1 Takımlar Birliği’nin (FOTA) F1’in sunduğu şartlarda yarışmayı uygun bulmadıklarından 2010 yılında kendi bağımsız serilerini başlatmaya çalıştıklarını duyurdular.

Fakat, FOTA'nın yeni yarış serisi fikri; takımlar, FIA ve F1'in ticari hak sahiplerinin gelecekteki idari ve finansal şartlar konusunda uzlaşmaya varmaları sonucunda ortadan kalktı.

Formula 1, son yıllarda takımların maliyetlerini düşürmeye önem verirken, aynı zamanda elde edilen gelirden daha fazla pay alabilmesi için çalışıyor.

Yeni kurallarla takımların harcamalarını sınırlandırmaya çalışmanın yanında 2021 ve sonrası için getirilen bütçe kısıtlamalarıyla maliyetler için bir maksimum sınır konulmuş oldu.

Domenicali, F1'in maliyetleri düşürmeye verdiği önemin, Süper Lig’de olduğu gibi en iyi takımların spordan ayrılma tehlikesinden uzak tutmanın anahtarı olduğuna inanıyor ve futbol kulüplerinin yöneticilerinin de kulüp finansmanını benzer şekilde ele alması gerektiğini düşünüyor.

Domenicaki İtalyan kanal Sky TG24’e verdiği demeçte şu yorumları yaptı: “Formula 1’de daha önce bu durumla iki kere karşılaştık ve bu iki olayda da takımların gelirlerini artırmak için ayrı bir şampiyona düzenlenmesi fikri ortaya atılmıştı.”

“Şu anda ise F1’de, tam tersi bir yaklaşıma sahibiz ve bu yaklaşım maliyetleri kontrol etmekten geçiyor. Bu yılın bütçe kısıtlamalarının ilk yılı olması bir tesadüf değil. Bu şekilde takımlara, finansal açıdan sürdürülebilirlikle ilgili farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz.”

“İşte tam olarak futbolun adilce ve hızlıca çözüm getirmesi gereken ilk konu bu.”

Bunun yanında Domenicali, F1'in hibrit ve biyoyakıtlara yönelik teknoloji planlarının, üreticilerin ve takımların ilgisini çektiğine dikkat çekti.

"F1 olarak tamamen hibrite geçeceğiz ve çevre dostu biyoyakıtımız olacak."

“Zaten toplumda bu tarz birçok etkinlik var ve bu da F1'e bunlar arasında bir kahraman olma fırsatı veriyor.”