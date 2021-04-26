Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi" Sonraki / Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş
Formula 1 / Haberler

Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, futbolun gündemdeki Süper Lig tartışmalarını çözmek için, F1’in maliyetleri düşürme çabalarını örnek almaları gerektiğini düşünüyor.

Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”

Geçtiğimiz günlerde, önde gelen Avrupa futbol kulüplerinden bazıları gelirlerini artırmak için bir araya gelip bir Süper Lig kurmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu durum, sporda büyük bir şok dalgası yaratırken hayranlar tarafından oldukça fazla tepki topladı. Bunun sonucunda taraftarların gösterdiği başkaldırıyla birlikte bahsi geçen futbol kulüpleri bu planlarından vazgeçmek zorunda kaldı.

F1 de bu tarz ayrılık tehditlerine hiç yabancı değil. 2000’li yılların başında Grand Prix Dünya Şampiyonası isimli ayrı bir serinin başlayacağına dair söylentiler çıkmıştı. 2009’da ise günümüzde varlığını sürdürmeyen Formula 1 Takımlar Birliği’nin (FOTA) F1’in sunduğu şartlarda yarışmayı uygun bulmadıklarından 2010 yılında kendi bağımsız serilerini başlatmaya çalıştıklarını duyurdular.

Fakat, FOTA'nın yeni yarış serisi fikri; takımlar, FIA ve F1'in ticari hak sahiplerinin gelecekteki idari ve finansal şartlar konusunda uzlaşmaya varmaları sonucunda ortadan kalktı.

Formula 1, son yıllarda takımların maliyetlerini düşürmeye önem verirken, aynı zamanda elde edilen gelirden daha fazla pay alabilmesi için çalışıyor.

Yeni kurallarla takımların harcamalarını sınırlandırmaya çalışmanın yanında 2021 ve sonrası için getirilen bütçe kısıtlamalarıyla maliyetler için bir maksimum sınır konulmuş oldu.

Domenicali, F1'in maliyetleri düşürmeye verdiği önemin, Süper Lig’de olduğu gibi en iyi takımların spordan ayrılma tehlikesinden uzak tutmanın anahtarı olduğuna inanıyor ve futbol kulüplerinin yöneticilerinin de kulüp finansmanını benzer şekilde ele alması gerektiğini düşünüyor.

Domenicaki İtalyan kanal Sky TG24’e verdiği demeçte şu yorumları yaptı: “Formula 1’de daha önce bu durumla iki kere karşılaştık ve bu iki olayda da takımların gelirlerini artırmak için ayrı bir şampiyona düzenlenmesi fikri ortaya atılmıştı.” 

“Şu anda ise F1’de, tam tersi bir yaklaşıma sahibiz ve bu yaklaşım maliyetleri kontrol etmekten geçiyor. Bu yılın bütçe kısıtlamalarının ilk yılı olması bir tesadüf değil. Bu şekilde takımlara, finansal açıdan sürdürülebilirlikle ilgili farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz.”

“İşte tam olarak futbolun adilce ve hızlıca çözüm getirmesi gereken ilk konu bu.”

Bunun yanında Domenicali, F1'in hibrit ve biyoyakıtlara yönelik teknoloji planlarının, üreticilerin ve takımların ilgisini çektiğine dikkat çekti.

"F1 olarak tamamen hibrite geçeceğiz ve çevre dostu biyoyakıtımız olacak."

“Zaten toplumda bu tarz birçok etkinlik var ve bu da F1'e bunlar arasında bir kahraman olma fırsatı veriyor.”

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

Önceki haber

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

Sonraki haber

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

4s
2
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

1g
3
Formula 1

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

12s
4
Formula 1

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

1s
5
Formula 1

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

2s
Son Haberler
Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş
F1

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş

12dk
Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”
F1

Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”

37dk
Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"
F1

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

1s
Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak
F1

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak

1s
Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
F1

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

2s
Son Videolar
Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
21 Nis 2021

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor
Formula 1 / Haberler

Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"
Formula 1 / Haberler

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

Son Haberler

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş
F1 Formula 1 / Haberler

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş

Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”
F1 Formula 1 / Haberler

Domenicali: “F1’in maliyetleri düşürme mücadelesi, futbol için bir örnek olmalı”

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.