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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Portekiz GP öncesi verdiği demeçte, RB16B'nin çok iyi bir dengeye sahip olduğunu söyledi ve bu hafta sonu yine güçlü olmayı umduğunu dile getirdi.

Verstappen: "RB16B'nin dengesi çok iyi"

Red Bull ve Max Verstappen, sezonun ilk iki yarışında ortaya koydukları performansla bu yıl şampiyonluk için mücadele edeceklerini göstermiş oldular.

Şu anda her iki şampiyonada da Mercedes'in kalmalarına rağmen RB16B şasisi, her türlü şartta çok güçlü göründü.

Son yıllarda Red Bull'un en büyük sorunu sezona yavaş başlamasıydı ve ayrıca geçen yıl denge problemleri de vardı. Ancak şimdi her şey çok iyi görünüyor.

Portimao öncesi konuşan Verstappen, Imola galibiyetiyle ilgili şöyle konuştu: "Elbette kazanmak harika oldu. Bahreyn'de galibiyeti kaçırdıktan sonra Imola'daki yarışı kazanmak çok tatmin edici oldu."

"Bahreyn yarışından sonra açıklığa kavuşturmak istediğimiz birkaç şey vardı, ki bunu yaptık ve zafere ulaştık. Ayrıca bunun çok uzun bir sezon olduğunu biliyoruz, bu yüzden sadece işimize odaklanmalıyız. Ben her zaman ileriye bakıyorum ve bana göre Imola mükemmel değildi. Bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz.”

Imola yarışındaki muhteşem startı ve ilk viraj sorulduğunda Verstappen, "Ne olacağını asla bilemiyorsunuz, ama iyi bir başlangıç yaptığımı hissettim. Cumartesi günü en iyi sonucu alamadım, bu yüzden ilk turdan  itibaren yarışa liderlik etmek kesinlikle iyi hissettirdi."

"RB16B ile çok mutluyum: daha hızlı, daha fazla yol tutuş var ve daha iyi dengeye sahip. Taban kuralları nedeniyle yere basma gücü kaybettik, ama sanırım diğer takımlara kaybımız daha az oldu ve ileriye doğru büyük bir adım attığımızı görebilirsiniz."

"Sezona güçlü başladık. Bu, Red Bull Racing'e katıldığımdan bu yana en iyisi. Uzun bir sezon olacak ve eğer şampiyonluk için yarışmak istiyorsak, gelişmeye devam etmeliyiz.” cevabını verdi.

Sonrasında kendisine Portimao yarışı soruldu ve cevabı şöyle oldu: "Portekiz'e dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen sene orada podyuma çıktık ve şimdi geçen yıldan daha iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden araçtan en iyi şekilde yararlanmayı ve eğlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Şimdiye kadar her yarış hafta sonu gerçekten kazanma şansımız olduğunu hissettik. Pole pozisyonu için savaşabileceğinizi bildiğinizde zihin yapınız değişiyor. Geride kalan yıllarda kesinlikle çok şey öğrendik ve bizi neyin beklediğini çok merak ediyorum. Kolay olmayacak, ama bu sezon mücadelede kalmak için elimizden geleni yapacağız.”

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Editör Kemal Şengül

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