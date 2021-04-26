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Formula 1 / Haberler

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş

Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes teknik direktörü James Allison, teknik direktörlük görevinden düşüş yaşamaya başladığı bir anda ayrılmak istememesinden ötürü bu sezon ayrılmak istemiş.

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş

Geçtiğimiz aylarda Mercedes, Allison’ın görevinin değişeceğini ve Temmuz ayından itibaren takımın yeni CTO’su olarak yeni görevine başlayacağını duyurmuştu.

Allison, 2017’de katıldığı Mercedes’in çifte şampiyonluklar kazanmaya devam etmesinde büyük bir rol oynamıştı. İngiliz mühendis, teknik direktörlük görevini bırakmayı uzun süredir düşünüyormuş ve maksimum performans gösteremeyeceği bir yaşa kadar bu pozisyonunda kalmak istememiş.

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Allison, bu görevi zirvede ve en iyi performans gösterebildiği döneminde bırakmak istediğinden 2019’daki son kontrat görüşmelerinde de bu pozisyondan ayrılmak istemiş.

Görevi bırakma nedenleri hakkında konuşan Allison, şunları söyledi: ‘’Takıma karşı bağlılığımı göstermek ve bu görevi en iyi performans sergilediğim dönemler boyunca yapmak istedim. Bu görevden geri adım atmak için doğru zamanda ayrılmak istiyordum. Ne çok erken ne de çok geç.’’

‘’Bu görevi hâlâ takıma katkı sağlarken bırakmak istedim, yaşlı ve kullanışsız olduğumda değil. Bütün süreç boyunca aklımda bu vardı.’’

‘’Görev yaptığım süreç boyunca oldukça rahattım ve kendimi bu göreve adadım. Bütün takım kolektif bir şekilde çalışarak bu pozisyonun benden Mike’a geçişinin başarılı bir şekilde tamamlandığından ve takıma bu değişimle birlikte bir canlılık geleceğinden emin olduk.’’

Allison, teknik direktörlük görevini bıraktığında Mercedes ile olan ilişkisinin de biteceğini düşünüyormuş. Fakat takım patronu Toto Wolff, onu takımda tutmanın çok önemli olduğunu belirterek onu yeni CTO olarak atadı.

Allison’ın bu pozisyonu ile birlikte ikili daha yakın çalışabilecek ve stratejik kararlar üzerinde tartışacaklar.

Allison konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ‘’Bu kararın benim için ve takım için en önemli karar olduğunu biliyordum ancak bu kararla birlikte Mercedes ile olan bağlarımın kopacağını düşündüm. Fabrikadan, koltuğuma geçip bir taraftar olarak onlara destek olacağımı düşünüyordum.’’

‘’Böyle mükemmel bir rolü bırakmamın ardından takımda benim için başka bir rol olabileceğini düşünmemiştim. Toto, bu duruma biraz farklı bir açıdan baktı ve durumu kurtardı. Yeni rolüm ile birlikte, takıma hâlâ katkı verebileceğim ama gelecekteki rolümün teknik departmanla bir ilgisi olmayacak ve yeni teknik direktörümüzün hem önemini hem de sorumluluklarını azaltmayacak.’’

‘’Yeni rolüm, ‘ön cephedeki’ rollerden biri olmamalıydı. Gündelik çalışacağım bir rol değil, bu senenin aracı ile bir alakam olmayacak, gelecek senenin aracıyla bile olmayacak.’’

‘’Bu rolle daha uzun vadeli stratejik kararlara odaklanacağım. Markamızın gelecekte ne gibi zorluklarla karşılaşma olasılığı olduğunu belirleyip, bu zorluklara teknik açıdan en iyi şekilde nasıl hazırlanabileceğimize odaklanacağız.

‘’Pozisyonun ismi kendini açıklıyor. Yeni teknik direktörümüze yardımcı olmayacağım, operasyona yönelik bir rol değil. ‘’

 

Allison, Formula 1 kariyerindeki en eğlenceli dönemi Mercedes’te geçirdiğini düşünse de verdiği kararın doğru karar olduğundan emin.

Allison, ‘’Doğru kararı verdiğimi düşünsem de hâlâ içimde ‘Sen ne yaptığının farkında mısın?’ diyen bir kısım var.’’

‘’Benim için ve takım için en doğru karar buydu. Bunlardan ikincisi daha önemli.’’

‘’Eminim ki yıllar ilerledikçe kariyerimin son dönemlerindeki bu altın döneme bakıp, Formula 1 tarihindeki en başarılı ve mükemmel grupla çalıştığım için ne kadar şanslı olduğumu düşüneceğim.’’ dedi.

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