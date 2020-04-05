Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"

paylaşım
yorumlar
Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 09:15

Eski Ferrari patronu Stefano Domenicali, kariyerinin en büyük hayal kırıklığının şampiyonluğu kaybettikleri 2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezlya GP olduğunu söyledi.

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, kendisini İtalya'da tecrit altında tutuyor ve dün Sky'ın canlı yayınına bağlandı.

Eski Ferrari patronu burada çeşitli soruları yanıtladı.

Domenicali sözlerine Sebastian Vettel'in durumunu yorumlayarak başladı: "Spor açısından en önemli şey başlangıçtır. Sebastian da herkes gibi kendisini buna hazırlayacak ve yapabileceği her şeyi göstermeye çalışacağız."

"Mevcut belirsizlik durumunda, duygusallığı kontrol etmek kolay değil, ancak tüm bu durumun üstesinden gelmek ve zor sezonlarda kendisine yönelik yapılan tüm eleştirilerden sonra onunla baş edebildiğini kanıtlamak isteyecek. Bunu yapmak için gereken her şeye sahip. Sebastian büyük bir şampiyon olmaya devam ediyor."

"Ayrıca Mattia Binotto, sözleşmenin uzatılması konusunda zaten görüşmelere başladıklarını söyledi, bu yüzden tüm koz kartlarını ortaya koymak zorunda."

F1 kariyerindeki üç hayal kırıklığını anlattı.

"Açıkçası Formula 1 kariyerimde üç büyük hayal kırıklığım var. 2008'de takımlar şampiyonasını kazandığımız, ancak Massa'nın Hamilton'ın belirleyici bir geçiş yapmadan önce, birkaç saniyeliğine şampiyon olmasının ardından bunu kaybettiği an çok üzücüydü. Ama şampiyonluğu orada kaybetmedik, daha önce kaybetmiştik."

"İkincisi 2010 Abu Dhabi GP. Alonso le şampiyona lideriydik. Süper rekabetçi değildik ve hem Vettel hem de Webber'i geride bırakmamız gerekiyordu. Ama sonunda kaybettik.

"Üçüncüsü, 2012 Brezlya'daki son yarıştı. Orada her şey yaşandı. Vettel ilk turda geriye düştü. Ancak yine de yarışın sonunda yükseldi. Yani o yıl da kaybettik."

"Bunlar çok büyük hayla kırıklıkları oldu ama büyümemize yardım etti."

Son olarak Michael Schumacher döneminden bahsetti.

"Bunlar, tüm grubumuz için olağanüstü yıllardı. Yarıştan sonra, zaferlerden veya mağlubiyetlerden sonra hakemlere doğru giderken ilginin ne kadar büyük olduğunu hatırlıyorum. Çok samimi şeylerdi, kelimelerle açıklamamız zor."

"O anları yaşadığım için çok şanslıyım. Michael her zaman kalbimde olacak. Tüm takım benzersizdi. Başkan Montezemolo'dan Todt'a, Michael'dan Ross Brawn'a... Hepsi muhteşemdi ancak tüm takım için aynı şey geçerliydi. Bu tekrarlanamaz bir an. Rekor Mercedes tarafından kırılsa bile, benzersiz bir şey olarak kalmaya devam edecek."

Alakalı video

Sonraki haber
Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!

Önceki haber

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
68 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 neden X-kanatları yasakladı?

1s
2
Formula 1

Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"

17dk
3
Formula 1

İtalya GP: Leclerc tifosiyi coşturdu, art arda 2. kez kazandı

4
Formula 1

Pirelli yeniden 13 inç lastikler üzerinde çalışacak

2s
5
Formula 1

Ecclestone, 89 yaşında baba olacağı için mutlu

Son Videolar

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

Son Haberler

Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"
F1

Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!
eSpt

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!

Organizatörler, yarışa ev sahipliği yapma ücretinde indirim istiyor
F1

Organizatörler, yarışa ev sahipliği yapma ücretinde indirim istiyor

F1 neden X-kanatları yasakladı?
F1

F1 neden X-kanatları yasakladı?

Pirelli yeniden 13 inç lastikler üzerinde çalışacak
F1

Pirelli yeniden 13 inç lastikler üzerinde çalışacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.