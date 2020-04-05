Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, kendisini İtalya'da tecrit altında tutuyor ve dün Sky'ın canlı yayınına bağlandı.

Eski Ferrari patronu burada çeşitli soruları yanıtladı.

Domenicali sözlerine Sebastian Vettel'in durumunu yorumlayarak başladı: "Spor açısından en önemli şey başlangıçtır. Sebastian da herkes gibi kendisini buna hazırlayacak ve yapabileceği her şeyi göstermeye çalışacağız."

"Mevcut belirsizlik durumunda, duygusallığı kontrol etmek kolay değil, ancak tüm bu durumun üstesinden gelmek ve zor sezonlarda kendisine yönelik yapılan tüm eleştirilerden sonra onunla baş edebildiğini kanıtlamak isteyecek. Bunu yapmak için gereken her şeye sahip. Sebastian büyük bir şampiyon olmaya devam ediyor."

"Ayrıca Mattia Binotto, sözleşmenin uzatılması konusunda zaten görüşmelere başladıklarını söyledi, bu yüzden tüm koz kartlarını ortaya koymak zorunda."

F1 kariyerindeki üç hayal kırıklığını anlattı.

"Açıkçası Formula 1 kariyerimde üç büyük hayal kırıklığım var. 2008'de takımlar şampiyonasını kazandığımız, ancak Massa'nın Hamilton'ın belirleyici bir geçiş yapmadan önce, birkaç saniyeliğine şampiyon olmasının ardından bunu kaybettiği an çok üzücüydü. Ama şampiyonluğu orada kaybetmedik, daha önce kaybetmiştik."

"İkincisi 2010 Abu Dhabi GP. Alonso le şampiyona lideriydik. Süper rekabetçi değildik ve hem Vettel hem de Webber'i geride bırakmamız gerekiyordu. Ama sonunda kaybettik.

"Üçüncüsü, 2012 Brezlya'daki son yarıştı. Orada her şey yaşandı. Vettel ilk turda geriye düştü. Ancak yine de yarışın sonunda yükseldi. Yani o yıl da kaybettik."

"Bunlar çok büyük hayla kırıklıkları oldu ama büyümemize yardım etti."

Son olarak Michael Schumacher döneminden bahsetti.

"Bunlar, tüm grubumuz için olağanüstü yıllardı. Yarıştan sonra, zaferlerden veya mağlubiyetlerden sonra hakemlere doğru giderken ilginin ne kadar büyük olduğunu hatırlıyorum. Çok samimi şeylerdi, kelimelerle açıklamamız zor."

"O anları yaşadığım için çok şanslıyım. Michael her zaman kalbimde olacak. Tüm takım benzersizdi. Başkan Montezemolo'dan Todt'a, Michael'dan Ross Brawn'a... Hepsi muhteşemdi ancak tüm takım için aynı şey geçerliydi. Bu tekrarlanamaz bir an. Rekor Mercedes tarafından kırılsa bile, benzersiz bir şey olarak kalmaya devam edecek."

Alakalı video