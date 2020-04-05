F1'in başına dönmek isteyen Ecclestone: "2020 F1 sezonu gerçekleşmemeli"

Formula 1, mevcut koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk sekiz yarışın gerçekleşmeyeceğini açıkladı ve eğer bu yarışlara yılın kalan kısmında bir yer bulunamazsa yarış sayısı 14'e inmiş olacak.

Ama aynı zamanda Kanada ve Fransa GP'lerinin de ertelenmesi ya da iptal edilmesi gözden geçiriliyor. Bu altı yarışa, bu iki yarış da eklendiğinde takvimdeki yarış sayısı sadece 12'ye iniyor.

Bernie Ecclestone tüm bundan ötürü sporun 2020 sezonunu iptal edip, gelecek yıla odaklanmasının son derece mantıklı olacağını düşünüyor.

Sporun neler yapabileceği sorulduğunda Ecclestone, "Bir milyon farklı şey yapabilirsiniz. Ama ben zaten ne yapılması gerektiğini söyledim; şampiyona durdurulmalı ve gelecek yıl tekrar başlamalı."

"Bir şampiyona olabilmek için yeterli sayıda yarış yapmak imkansız. Yanlış hatırlamıyorsam sekiz yarış olması gerekiyor ve buna sahip olabileceklerini zannetmiyorum."

"Organizatörlerle bir anlaşma yapabilirsiniz ve size 'tamam, seyircisiz olarak gerçekleşeceğiz' diyebilirler ve bunu gerçekleştirmek için onlarca mali düzenlemeyle gelirler. Bunu kabul ettiniz diyelim, sonra da takımların katılıp katılmayacağı konusunda endişelenmeniz gerekiyor. Çünkü 'Duruma bakacağız' diyebilirler. Sonrasında bir yarışı organize edersiniz, tüm parayı buna yatırırsınız ve takımlar size katılmak istemeyeceğini söyleyebilirler. O zaman artık çok geç olur, bu yüzden durum oldukça karmaşık." dedi.

Ecclestone, sezonda kaç yarış olursa olsun Lewis Hamilton'ın şampiyon olacağını düşünüyor.

"Kısalan takvim Lewis için çok fazla fark yaratmayacak. İster sekiz, isterse de 16 veya 20 yarış olsun, şampiyonluğu kazanmak için kaç yarış gerekiyorsa kazanacaktır. Eğer yapılan şey bir şampiyona ise ve şampiyonluğu kazanırsa, o zaman dünya şampiyonluğu rekorunu kıracak."

"En kötüsü de sekiz yarış yapılması halinde, sekizini de kazanması olur. Gerçekten bu, harika bir dünya şampiyonası olmaz."

Ecclestone'a göre bazı takımlar şampiyonadan çekilme kararı alabilir.

"Haas'a bakarsanız, şampiyonadan çekilmeyi düşünüyorlar. Ancak belki de birisi bu takımı almak ister."

"Williams'ın ekonomik durumunu pek bilmiyorum. Ama bence Frank Williams'ın her zaman bir çıkış yolu vardır. Hayatı boyunca tüm bu şeylerin üstesinden geldi. Oldukça zor dönemlerden geçtiği, oldukça farklı dönemlerde yarıştı."

"Eğer şirketin mühendislik bölümü olan Williams Advanced Engineering, normal olarak çalışmaya devam ederse, takımın işleri de yolunda gidecek. Ama elbette gereksiz tüm maliyetlerinin azalması gerekiyor."

Son olarak Formula 1'e dönme ihtimali hakkında da konuştu.

"Dönmemi isteyeceklerini sanmıyorum. Liberty Media'nın sporu satmak istediğini de sanmıyorum."

“Şahsen yönetimin tüm çalışmalarını takip ettim ve onları izlemek için değil, işimi yapmak için yarışlara gittim. Sadece yarıştayken değil, ofisimdeyken de iş yaptım.

"Tabii ki, Formula 1'e benim gibi uzun yıllarınızı harcadıysanız, bu işi hiç özlemediğinizi söylerseniz yalan söylemiş olursunuz. Belki de evet, şu anda, etrafta çok fazla sorun olduğunda şampiyonaya yeniden katılmak istiyorum. "

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