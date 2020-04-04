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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 4 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 4 Nisan
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 17:36

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 4 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Gridin iki Finlandiyalı sürücüsünden biri olan Valtteri, sevgilisi Tiffany Cromwell ile bir süredir Finlandiya'nın kuzeyinde inzivaya çekilmiş durumda. Bugün de gönderi olarak, sevgilisinin onu dağın zirvesinde çektiği bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına da "Tırmanış Günü" yazmış.

 

Romain Grosjean

Haas takımının Fransız sürücüsü, klasik arabasını yıkarken, yemek yaparken ve oyun oynarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına ise şunları yazmış, "Evde kalarak koronavirüsü yenmek için yardımcı oluyorsunuz. Bu süre zarfında zihinsel ve fiziksel sağlığımı korumak için temizlik ve yemek yapıyorum, oyunlar oynuyorum. WHO'nun (Dünya Sağlık Örgütü) başlattığı meydan okumaya siz de katılın, bizlere evde nasıl sağlıklı olduğunuzu gösterin!

 

Lando Norris

McLaren'in İngiliz genç sürücüsü Lando Norris, son günlerde yeni takma adıyla "Baldo Norris" (Kel Norris) evinin bahçesinde boyun egzersizi yaparken çekilmiş videosunu paylaşmış. Açıklamasına ise, "Karantinanın çoğunu spor yaparak geçiriyorum." yazmış.

 

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, bu hafta sonu F1'in düzenlediği sanal yarışa katılacağını hatırlatmak amacıyla, yarışın afişini paylaşmış. Açıklamasına ise şunları yazmış, "Bu hafta sonu gerçekleşecek Virtual GP'yi (sanal yarışı) izlemek için beklemede kalın. Çok heyecanlı bir grid (yarışa katılacak insanlardan bahsediyor) olacak. Yarışı Twitch hesabımdan yayınlıyor olacağım."

 

 

Instagram Hikayeleri

Valtteri Bottas: Finlandiyalı sürücü, her gün sevgilisinin elinden güzel yemekler yemeye devam ediyor. Dün sebzeli pizza yiyen ikili, bu sabah ise güne Porridge (YouTuberların yaptığı yulaflı meyveli kaselere benzeyen bir tür yiyecek) yiyerek başlamışlar. Bottas, gün boyunca bol bol manzara fotoğrafı paylaşmış.

Romain Grosjean: Fransız sürücü, gece oyun oynarken çektiği ışıklı oyun klavyesinin fotoğrafını paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Gridin Avustralyalı sürücüsü, her gün olduğu gibi bugün de arkadaşlarına meydan okumuş. Bugünkü meydan okuma ise, yakalama oyunu. Kendilerine doğru fırlatılan bir nesneyi yakalamaya çalışıyorlar. Videolara, Daniel'ın hikayelerinden ulaşabilirsiniz.

Daniil Kvyat: Alpha Tauri'nin Rus sürücüsü, Spotify'da bir şarkı dinlerken ekran görüntüsünü alıp paylaşmış. Genç sürücü ayrıca gün içinde markete gitmiş ve markete girmek için beklediği sıranın fotoğrafını paylaşmış.

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