Di Resta ve Kravitz, Alonso'nun Renault'ya gelişini destekliyor

Renault'da Daniel Ricciardo'dan boşalacak koltuğa kimin geçeceğiyle ilgili belirsizlikler var.

Koltuk için adı geçen ilk isim Fernando Alonso ve tarafların bir ön sözleşme imzaladığı dahi konuşuluyor.

Bu konu hakkında farklı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Sky F1 Vocdast'te Martin Brundle, "Bence Esteban Ocon'un gelişi Renault için harika olacak. O, harika bir genç pilot ve Mercedes-Benz garajının arkasında geçirdiği bir yıl ona çok şey öğretecek. Onun olgunlaşmasını sağlayacak. Yine de takım lideri olabilir mi?"

"Ricciardo-Ocon harika bir ikili ve değişecek olması Renault için üzüntü verici. Eğer ilgilenirlerse Alonso ya da Vettel'i alacaklar mı? Alonso'nun bir sürücü olarak gelişi oldukça gündemde fakat Renault buna hazır mı? Ya da Charles Leclerc tarzı bir çocuk ortaya çıkarsa onunla yarışmak gibi bir risk alacaklar mı?"

"Ocon'un takıma liderlik edebileceğini göstermesine bağlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Paul di Resta ise şöyle dedi: "Bu, Ocon'un değerlendirmesi gereken bir fırsat. Racing Point'te Perez'le arasının biraz limoni olduğunu görebiliyordunuz."

"Kesinlikle takıma karşı çıkmaktan ve kuralları zorlamaktan korkmadı. Bu, harika şampiyonların sahip olduğu bir şey."

"Her ne kadar o yıl takımdan ayrılsa bile o yaşta takıma liderlik edebiliyorsa... Burada unutulmaması gereken şeylerden birisi ve Renault'nun da düşünmesi gereken şeylerden birisi, Mercedes'in birkaç yıl sonra onu takıma geri çağırma ihtimali. Çünkü onun menajeri Toto Wolff."

"Sebastian Vettel'in Renault için uygun olduğunu düşünmüyorum. Fernando Alonso var ve bazı insanlar onu sevebilir, bazıları ise sevmeyebilir. Ama eğer şöhreti olan birini arıyorsanız, size momentum getirecek ve sürüş tutkusunu ortaya koyacak, o zaman takım için uygun olabilir. Özellikle de kuralların çok hızlı değişmeyeceği göz önüne alındığında uygun olacak."

Tez Kravitz de, "Eğer orada Alonso varsa, hiç şüphesiz bence Abiteboul'un onu iki eliyle tutması ve gitmesine izin vermemesi gerekiyor. Alonso eğer buna hazırsa, kesinlikle akıllıca olacak. Onu takıma almalısınız." dedi.