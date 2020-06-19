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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Maranello'daki Ferrari etkinliğine katılmadı

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Vettel, Maranello'daki Ferrari etkinliğine katılmadı
Ekleyen:
, Editör
19 Haz 2020 06:37

Sebastian Vettel, Charles Leclerc'in Maranello'da Ferrari ile katıldığı etkinlikte yer almadı.

Ferrari'nin genç yeteneği Charles Leclerc, Maranello Formula 1 fabrikasından 2020 aracını kullanarak çıkmış ve ardından aracı Fiorano Pisti'ne kadar sürmüştü.

Mesafe kısa olsa bile, etkinlik önceden planlanmıştı ve yol güzergahı kapalıydı. Etkinlik sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.

Leclerc, Fiorano Pisti'nde herhangi bir sürüş gerçekleştirmezken, gözler Sebastian Vettel'i aradı.

Vettel dünkü etkinlikte yer almadı ve Alman pilotun Ferrari ile arasının pek de iyi olmadığı konuşuluyor. Söylentilere göre Vettel, koronavirüs pandemisinde Leclerc'in aksine maaşında indirime gitmeyi kabul etmedi.

Bild'e göre Vettel, sahip olduğu ekstra parayı koronavirüsle mücadele eden kurum ve kuruluşlara bağışlamayı seçti.

SF1000 ile yapılan ilk etkinlikte de Ferrari, Leclerc'le çalışmayı seçti.

Ferrari basın servisi, Vettel hakkında hiçbir yorumda bulunmadı.

Yine de Ferrari'nin Vettel ve Leclerc'le Fiorano'da özel bir test yapmayı planladığı anlaşılıyor. La Stampa başta olmak üzere çeşitli İtalyan kaynaklar, Ferrari'nin önümüzdeki günlerde 2018 SF71H ile özel bir test yapacağını iddia ettiler.

Ferrari, bu testle sürücülerin antrenman yapmasına ve personelin COVID-19 prosedürlerini denemesine yardımcı olmak istiyor.

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Editör Kemal Şengül

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