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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Avusturya'daki ilk yarış için güncellemeler hazırlıyor!

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Mercedes, Avusturya'daki ilk yarış için güncellemeler hazırlıyor!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Haz 2020 09:35

Mercedes, önümüzdeki ay Avusturya'da gerçekleşecek olan 2020 sezonunun açılış yarışında bazı güncellemelere sahip olacağını doğruladı.

Mercedes, Barcelona'daki testlerin ardından Avustralya GP'ye favori olarak gelmişti ancak hem o yarış hem de sonrasındaki yarışların çoğu ertelendi veya iptal edildi.

Uzun kapalı kalma süresinin ardından Formula 1 fabrikaları tekrar açıldı ve takımlar yeniden çalışmaya başladılar. Şimdi on hafta içinde sekiz yarışa katılmaya hazırlanıyorlar.

Mercedes, arka arkaya yedinci şampiyonluğunu kazanmak için araca güncellemeler hazırlamaya devam ediyor.

Mercedes teknik direktörü James Allison, zorunlu kapalı kalma süreci öncesinde ve sonrasında W11'i geliştirebilmek için pek çok çalışma gerçekleştiğini belirtti.

Takım şimdi bu güncellemelerin bir kısmını sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'ye getirmeyi hedefliyor.

Allison, Petronas'ın sosyal medya kanallarındaki bir videoda, "Tanıtılan ve Avustralya'ya gidecek olan araç Noel civarında donduruldu. Tüm Ocak, Şubat ve Mart aylarında rüzgar tünelinde ve tasarım departmanlarında aracı daha hızlı hale getirmeye çalıştık."

"W11'in nasıl daha hızlı hale getirilebileceğiyle ilgili oldukça fazla fikrimiz var ve bu fikirlerin çoğuyla ilgili çalışmalar, dokuz hafta önce fabrikalar kapatılmadan önce zaten tasarım ofisimizde devam ediyordu."

“Şimdiki meydan okuma, çeyrek sezonluk gelişim çalışmalarının meyvesini mümkün olan en kısa sürede alabilmek adına bunları kağıt üstünden araca geçirmek olacak. Bunun bir kısmını Avusturya'da yapmayı umuyoruz ve ardından bu güncellemeleri, sezon boyunca olabildiğince hızlı bir şekilde araca koyacağız." dedi.

Ferrari, Avusturya'ya güncellenmiş bir motor ve vites kutusu getirecek. Fakat Haas gibi küçük takımlar, takvim ve yıl için ilgili bütçeleri belirlenene kadar gelişimi askıya alıyorlar.

Öte yandan Allison, hem Lewis Hamilton'un hem de Valtteri Bottas'ın yeni sezonun başlangıcı için hazır olduğundan emin.

Allison, "Bu zorunlu bekleme süresinin takıma kıyasla sürücüler için zihinsel olarak daha zor olduğunu düşünüyorum."

"Ancak hem Lewis'in hem de Valtteri'nin Avusturya'da piste çıkmak için hazır olacağından şüphem yok." dedi.

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Editör Luke Smith

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