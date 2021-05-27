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Formula 1 / Monako GP Haberler

Di Resta: "Alonso'dan daha fazlasını bekliyordum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Paul di Resta, Fernando Alonso'nun şimdiye kadarki performansının "beklentilerin altında kaldığını" söyledi. Ancak ritim yakalamaya başlamasının ardından "rakiplerinin" endişelenmesi gerekeceğini söyledi.

Di Resta: "Alonso'dan daha fazlasını bekliyordum"

Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra bu yıl Formula 1'e geri döndü ve geride kalan ilk beş yarışta, özellikle sıralama temposunda takım arkadaşı Esteban Ocon'un seviyesinde değildi.

Bu yılki kurallar, geçtiğimiz yılın kurallarına çok benzer olduğu için takım değiştiren veya F1'e yeni giren sürücüler dezavantajlı duruma düşmüştü.

Alonso'nun deneyimi sayesinde Formula 1'e dönüşünde bir sorun yaşaması beklenmiyordu. Ancak Alonso, Bahreyn hariç tüm sıralama turlarında Ocon'a geçildi ve beklentileri karşılayamadı.

Di Resta, Alonso'nun beklentileri karşılayamadığını kabul ettiğini, ancak yorumda bulunmak için henüz çok erken olduğu görüşüne de katıldığını söyledi.

Sky F1'de konuşan Di Resta, "Esteban'ın bulunduğu yere bakarsanız, Alonso F1'e geri dönüşünde zorlandı ve buraya gelmeden önce bir yılı vardı. Şimdiye kadar sahip olduğu tüm deneyimleriyle beraber Fernando'dan daha fazlasını beklediğimizi söyleyebiliriz."

"Bu, zor bir araç ve anlaması zor bir paket. Fernando da bulunduğu yerden ve karşı karşıya olduğu şeyden keyif almayacak."

"Fakat muhtemelen Formula 1'e son iki yılda gelen en iyi pilotlardan birisi olduğu için ona biraz zaman vermeliyiz." 

"İşleri yoluna koymaya başladığında, o zaman insanlar (rakipleri) endişelenmeye başlayacak." dedi.

Nico Rosberg'in yorumu ise şöyle oldu: "Esteban şimdiye kadar harika bir iş çıkardı, gerçekten her şeyi bir araya getirdi ve iyi sonuçlar aldı. Fakat aynı zamanda Fernando'nun en iyi seviyesinde olmadığını söyleyebiliriz."

"Bu, normal çünkü artık genç pilot değil. İki yılı kenarda geçirdi ve geri dönüşü biraz zaman alacak."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Alpine

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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