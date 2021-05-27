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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hakkinen: “Monako, istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdi”

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Mika Hakkinen, Max Verstappen’in şampiyona liderliğini almasıyla Monako Grand Prix’sinin istikrarlılığın Formula 1’de ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hakkinen: “Monako, istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdi”

Verstappen, Monako’daki hafta sonuna kadar pilotlar sıralamasında Lewis Hamilton’ın gerisinde bulunuyordu. Fakat Hollandalı pilotun Monte Carlo’daki etkileyici zaferiyle işler değişti. 

Hamilton, zor bir hafta sonu geçirerek damalı bayrağı 7. sırada gördü. Bu durum Verstappen’in, İngiliz pilota karşı 4 puanlık üstünlük elde etmesini sağladı. Hollandalı genç pilot 2021 Formula 1 sezonunda şu ana kadarki tüm yarışlarda ilk ikide finiş gördü.

Verstappen, Formula 1 pilotlar şampiyonasına daha önce hiç liderlik etmemişti ve Hakkinen, özellikle bunu Monako’da başarmasının onun için “inanılmaz” bir sonuç olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate victory in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate victory in Parc Ferme
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hakkinen, “Max Verstappen’in pazar günkü Monako Grand Prix’sini kazanmasının ardından dünya şampiyonasına liderlik etmesi gerçekten harika.”

“Ayrıca Red Bull da Mercedes’in önüne geçti.”

“Sezona oldukça hızlı bir araçla başlayan Red Bull, son dört yarışın üçünü Lewis Hamilton’ın kazanmasıyla bu hız avantajını Mercedes’e kaptırmış gibi gözüküyordu.”

“Fakat pazar günü, bize istikrarın bu işte ne kadar önemli olduğunu gösterdi.”

“Max’in bu sezonki ikinci galibiyetinin yanında, üç tane ikinciliği bulunuyor.”

“Her yarışta formda oluyor ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey de tam olarak bu.”

“Max’in kariyerinde hiçbir yarış serisine liderlik etmediğini fark etmek inanılmaz geliyor.”

“Karting ve Formula 1 arasında sadece bir sene Formula 3’te yarıştı. Bu yüzden, Monako’dan sonra zirvede olmanın tadını çıkardığına eminim.”

“[Monako], bu sonucu kazanmak için ne kadar özel bir yer!” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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