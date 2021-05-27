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Formula 1 / Monako GP Haberler

Leclerc: “Monako’daki kaza yüzünden kendime çok acımasız davranmayacağım”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako’da yarışa başlayamamasına neden olan cumartesi günkü kazası yüzünden kendine “çok acımasız davranmayacağını” söyledi.

Leclerc: “Monako’daki kaza yüzünden kendime çok acımasız davranmayacağım”

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako’da yarışa başlayamamasına neden olan cumartesi günkü kazası yüzünden kendine “çok acımasız davranmayacağını” söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Leclerc, sıralamaların üçüncü bölümünde en hızlı tur zamanını yakalamıştı fakat seansın bitmesine saniyeler kala yüzme havuzu bölümünde bariyerlere çarparak Ferrari’sinin sağ tarafını hasara uğrattı.

Ancak, bu kazanın hemen ardından çıkan kırmızı bayraklarla seans sonlandırıldı ve diğer pilotlar, derecelerini geliştirmedi. Bu, Leclerc’in kazaya rağmen pole pozisyonunu alması anlamına geliyordu.

Ferrari, Leclerc’in vites kutusunu değiştirmeme kararı aldı ve böylece grid cezası almayacaklardı. Fakat gride gidiş turlarında Leclerc, mekanik sıkıntılar yaşadığını bildirdi ve sonrasında aracın şaftında bir arıza olduğu ortaya çıktı.

Takımın bu hasarı tamir etmeye yetecek kadar zamanı yoktu ve bu yüzden Leclerc, pole pozisyonunu almasına rağmen kendi ülkesindeki yarışta start alamadı.

Leclerc, herkesin bildiği üzere kendini eleştirmekten hiç çekinmeyin bir pilot ama sıralamalardaki hatasından sonra kendisine “çok acımasız davranmayacağını” söyledi çünkü Monako’da sıralamalarda kaza yapmak oldukça kolay.

Leclerc, “Elbette, her şey yolunda gitmediğinde [hatalarınızdan] öğrenirsiniz ama bu hafta sonu iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.”

“Sıralama seansındaki son hızlı tur denememde biraz fazla zorladım ve duvara çarptım ki böyle şeylerin Monako’da yaşanması oldukça muhtemel.”

“Bunu daha önce birçok kez yaşadım ama Monako’da özellikle sıralamaların son bölümünde sınırları zorlamam gerek, bu oyunun bir parçası.”

"Yani evet, bundan her zaman ders çıkarabilirsiniz ama bu olaydan dolayı kendime çok acımasız davranmıyorum." dedi.

Monakolu pilot, kendi ülkesinde yapılan yarışı kaçırmasının onun için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kabul etti. Özellikle de Mercedes ve Red Bull'un domine ettiği bir sezonda yarış kazanmanın onun için mükemmel bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyordu.

Bugüne kadar Monako'da hiçbir kategoride bir yarış bitiremeyen Leclerc, "Tabii ki zor çünkü burası benim kendi evim, her zaman böyle iyi bir pozisyonda yarışma şansımız olmuyor.”

"Sonuçta bu gibi sorunlar motor sporlarının bir parçası ve böyle şeyler her zaman yaşanabiliyor.”

"Mattia'nın [Binotto]dediği gibi, bu hafta sonundan hatırlamaya çalışacağım şey, gösterdiğimiz tüm olumlu gelişmeler olacak. Geçen yılla karşılaştırırsak epey gerilerden tekrar üst sıralara doğru ilerliyoruz, bu yüzden şu ana kadar her yarışta daha fazla ilerleme kaydederek daha iyisi yaptık.”

“Burada zafer için mücadele etme şansımızı kaçırmış olabiliriz ancak bu ilerleme kaydetmediğimiz anlamına gelmez.”

"Doğru yoldayız, sıkı çalışıyoruz ve kesinlikle şans bu hafta sonu benim yanımda değildi. Bu yaşanabilecek bir durum ama üstesinden geleceğim."

"Bakü’deki yarış hakkında düşüneceğim, araca tekrar geri dönme konusunda çok, çok motiveyim ve umarım yakında çok iyi bir derece alırım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, in the drivers parade

Charles Leclerc, Ferrari, in the drivers parade
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Filip Cleeren

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