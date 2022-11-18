Dennis: "De Vries'in F1'e gidiyor olması, FE pilotlarının itibarını artıracak"

Haberi dinle

De Vries, Monza GP'de sağlık sorunu yaşayan ve yarışamayan Alex Albon yerine FW44'ün direksiyonuna geçmişti.

Hollandalı pilot, sıralama turlarında Q2'ye kalmış ve takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi geçmeyi başarmıştı. De Vries, rakiplerinin grid cezaları sayesinde 8. sıraya yükselmiş ve yarışa 8. sıradan başlamıştı.

Neredeyse hiç tecrübesi olmayan Williams aracıyla 8. sıradan başladığı yarışı 9. sırada tamamlayarak takıma 2 puan kazandıran Hollandalı pilot, gelecek sezon AlphaTauri ile yarışacak.

Londra E-Prix'sinin biletlerinin satışa çıktığı gün düzenlenen bir etkinlikte seçili medya organlarına konuşan Dennis, FE pilotlarının De Vries'i İtalya GP hafta sonu boyunca desteklediğini söylüyor.

Dennis, "Onun için gerçekten sevindim, iyi bir pilot. 12-13 yaşındayken Avrupa'da kartinge başladığım ilk günden bu yana en büyük rakiplerimden biri oldu. Bir nevi birlikte büyüdük, her zaman birbirimize karşı yarıştık. Bu yüzden birlikte yarıştığım birçok kişinin yanında onu da F1'de görmek güzel olacak."

"Bence onun iyi performans göstermesi, Formula E için iyi bir şey. Formula E pilotları olarak Monza yarışını izlerken, De Vries'in kötü performans göstermesi istediğimiz son şeydi çünkü bu, bizi de kötü gösterirdi."

"Elbette De Vries'in hafta sonuna yaklaşımı ve gösterdiği performans, Formula E'nin itibarını artırıyor." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Dennis, de Vries'le aynı pozisyonda olsaydı "aynı şeyi yaparmış" ve FE'den F1'e geçermiş. İngiliz pilot, yine de kariyerinin bu noktasında FE'de ön sıralarda yer alan bir koltuğu bırakıp, F1'e gider miydi tam olarak emin değil. Çünkü Dennis, ana hedefinin rekabetçi kalmak olduğunu söylüyor.

"Bu karar biraz arzu ve isteklerinize bağlı, maaşınıza bağlı. Maaş önemli bir konu, bundan farklısını söyleyen birisi yalan söylüyordur."

"Nyck'in pozisyonunda olsaydım, ben de muhtemelen aynısını yapardım ve F1'e geçerdim. Dürüst olmak gerekirse, Williams için sürmek istemezdim. Son sırada sürmek istemiyorum, bu kesin. Duruma böyle yaklaşmanız lazım."

"Özellikle de benim yaşımdaysanız, artık 21 yaşında değilim! Ben sadece yarış kazanmak istiyorum. FE, WEC, F1 fark etmiyor. Sadece rekabetçi olmak istiyorum."