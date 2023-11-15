GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

Red Bull'un patronu Christian Horner, Andretti'nin Formula 1'e girmesi konusunda, Amerikan ekibinin FOM kapısından içeri adım atmak için ne yapması gerektiği konusunda, "Bence kendi motorlarını yapmaları gerekiyor" demişti. Görünüşe göre, bu dilek gerçekleşmiş.

GM, muhtemel F1 girişi için Andretti ile isim konusunda zaten ortaklık kurmuş ve şampiyon ekip, ABD'deki popülaritesiyle daha büyük adımlar atarken, Amerikanlığını vurgulamak için Andretti Cadillac adını tercih etmişti. Cadillac'ın halihazırda NASCAR, dayanıklılık serileri ve GT yarışlarında takımları var - yani bu birliktelikte yararlanılacak çok sayıda motor sporları soyağacı var.

Kendi güç aktarma organlarını geliştirmek, Andretti Cadillac'ın girişine daha fazla itibar kazandırıyor. Bu sayede bir müşteri sözleşmesine sahip bağımsız bir ekip olarak değil, uzun vadede iyi niyetli bir üretici ekip olarak spora girmeyi planlıyor. Ancak bu süreçte GM'nin 2026 kurallarına uygun turbo-hibrit güç aktarma organlarını geliştirmeye başlaması gerekiyor.

GM güç aktarma organlarının duyurulmasıyla birlikte marka, mevcut bir takımla birleşme ve Michael Andretti'nin ekibini desteksiz bırakma eğiliminde olabileceği yönündeki iddiaları bertaraf etmek için Andretti'nin girişine olan bağlılığını ilan etti.

Andretti'nin teklifine, İngiliz ekibinin elindeki mali olanakları sulandırabileceği (azaltabileceği) gerekçesiyle karşı çıkan Williams takım patronu James Vowles, Andretti'nin teklifinin reddedilmesi halinde GM ile görüşmelere başlama arzusunu dile getirmişti. Ancak GM'nin ya Andretti ile F1'e katılacak ya da hiç F1'e katılmayacak gibi bir yaklaşım içinde olduğu düşünülüyor.

Bu Andretti'nin F1 şansını ne kadar artırır?

Fotoğraf: Gregg Feistman / Motorsport Images Michael Andretti

GM'nin bir güç aktarma organı üretme niyeti, görünüşte Andretti'nin yarışa katılma iddialarını güçlendirecek olsa da, FOM'u ve takımları bunun yararları konusunda ikna etme çabalarında işler karmaşık olmaya devam ediyor.

Horner'ın yukarıdaki sözleri, 11. katılımcı olarak gelecek 'bağımsız' bir takımın bir şekilde parazit gibi olacağını ve potansiyel olarak mevcut takımlardan finansman ve kaynakları çekeceğini düşünen diğer birçok padok figürü tarafından desteklendi.

GM desteğini artırmak için kendi finansman zenginliğine sahip olduğu anlaşılan Andretti, şimdi Buick, Chevrolet ve GMC'nin de sahibi olan çok uluslu bir otomotiv markasını bünyesine katarak "pastayı büyüttüğünü" iddia edebilir.

Birkaç yıl önce, son derece başarılı bir yarış takımı ile yarış uzmanlığına sahip bir otomotiv holdinginin birleşmesi, F1'e girmeyi garantileyen bir durum olurdu, ancak zaman değişti.

Artık F1 önemli ölçüde daha karlı hale geldi ve ana akım medyadaki genişleyen profili sayesinde dünya çapında kutlandı. Mevcut takımlar - finansal açıdan güvenli olsun ya da olmasın - gridde ekstra bir girişe izin vererek pastalarından pay vermek yerine bu güçten yararlanmak istiyorlar.

FIA, Andretti'nin girişini çoktan değerlendirip onay verdi ve GM'nin finansal ortaklığın ötesine geçme ve takımı teknik kapasitede de destekleme planlarını zaten biliyor olabilir.

Tamamen FIA'ya bağlı olsaydı, Andretti 2025 ya da 2026'da gridde yer almaya hazırlanıyor olacaktı. Her zaman 11. takımın girişini savunan Başkan Mohammed Ben Sulayem Instagram'da "General Motors'un FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası için güç ünitesi tedarikçisi olarak kaydolduğu haberinden memnuniyet duyduğunu" paylaştı.

Andretti paylaşımında, "Bu, FIA'nın Güç Ünitesi düzenlemelerinin bir başka onaylanmasıdır. Ayrıca Andretti Formula Racing'in İlgi Beyanı başvurusunun onaylanmasını da takip ediyor. İkonik Amerikan markaları Andretti ve GM'nin varlığı sporun uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekliyor." diyerek devam etti.

Andretti yönetim organının desteğine sahip ve diğer takımların bir kısmını sadece mevcut altyapıdan faydalanmak için orada olmadığına ikna edebilir; Andrettit tamamen kendi destekçilerini ve teknik desteğini getirme niyetinde. GM güçlü bir güç aktarma organı üretebilirse, diğer markaları aracılığıyla F1 teklifini daha fazla genişletebilir.

Fotoğraf: General Motors General Motors duyurusu

Ford'un 2026 güç ünitesi programı için Red Bull ile ortaklık kurması, Amerikan devleri arasındaki asırlık pazar rekabetine kışkırtıcı bir alt akım eklerken, GM ile Ford arasındaki savaşın genişleme ihtimali de artıyor.

2028'de yarışa girmek, diğer altı üretici tarafından yürütülen mevcut 2026 prototip projelerinin gelişim eğrisinin bir yıl kadar gerisinde kaldığı için GM projesinin olgunlaşmak için zamana sahip olmasını da sağlıyor. Bununla birlikte, başarı kısmen GM'nin iş piyasasında ne kadar etkili olabileceğine bağlı, zira deneyimli güç aktarma sistemi tasarım mühendislerine olan talep şimdiden arzın önüne geçmeye başladı.

Bu durum FOM üzerinde Andretti'yi kabul etmesi için daha fazla baskı yaratıyor mu?

Kısacası, hem evet hem hayır. FOM'un bir otomotiv devinin desteğini taşıyan bir teklifi reddetmesinin F1 için çok kötü görüneceği algısı var. Diğer taraftan ticar, hak sahibinin onay vermemesi durumunda Andretti'nin takip edebileceği potansiyel yasal savaşlar olabilir.

Bir takımı sırf Amerikan kökenli olduğu için kabul etmenin pek de faydalı olmayacağı doğru, ancak Andretti görünüşe göre temel eleştirileriyle yüzleşti ve masaya daha fazlasını getirmek için harekete geçti.

Bunun FOM için yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek ve başkan Stefano Domenicali'nin Andretti Cadillac projesinin ilerlemesine ilişkin hâlâ meşru kaygıları olabilir. Bu durumda F1, Andretti'nin teklifini reddetme özgürlüğüne sahip - ancak bu durumda, takımın ABD'de destek toplama kabiliyeti ileride bazı sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar F1'in son beş yılda Amerika'da kaydettiği ilerlemeye zarar verebilir.

Domenicali, Andretti ve GM ile pazarlık yaparken biraz daha tehlikeli sularda gezinmek zorunda kalacak çünkü F1, Atlantik'in diğer yakasında büyürken ve diğerlerini ikna etmeye çalışırken bir Amerikan markasını geri çevirme riskini almak istemeyecektir.

Gerçek bir Andretti Cadillac fabrika takımı çabasını geri çevirmek kesinlikle daha zor ancak F1, başka bir güç aktarım tedarikçisinin eklenmesine rağmen tekliften tamamen ikna olmadığını hissedebilir.

Ancak bu durumda, sonuç çok büyük olabilir. FOM ile FIA arasındaki ilişkide bir çatlak oluşmaya başladı bile ve Ben Sulayem'in F1'e giriş sürecini ticari hak sahibinden bağımsız olarak açma kararı bir güç oyununun tüm özelliklerini taşıyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, gridde

F1, Andretti'yi kabul etmezse kendisini bir dereceye kadar yasal işlemlere açık hale getirecek ve hatta rekabete aykırı anlaşmaların kötüye kullanılmasını yasaklayan AB antitröst yasalarını ihlal etmiş olma riskiyle karşılaşacak. Sular gerçekten de çok bulanık hale gelebilir, ancak FOM Andretti'nin katılımının kendi çıkarlarına en uygun olduğunu düşünmezse her şeye rağmen silahlarına sadık kalabilir.

Andretti, kabul edilmesi halinde kısa vadede ne yapacak?

GM'nin 2028 yılını F1 güç ünitesini piyasaya çıkacağı yıl olarak belirlemesi, diğer taraftan Andretti'nin ise 2025 ya da 2026 için girişini garantilemiş olması dikkat çekici bir husus; zira bu, takımın F1'deki ilk yıllarında güç sağlamak için kısa vadeli bir tedarikçiye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Renault ile olan güç kaynağı opsiyonu artık sona ermiş durumda. GM kendi planlarını hızlandırırken Andretti'nin iki ya da üç yıllık bir anlaşmayı güvence altına almak istemesi halinde, Fransız markayla yeniden pazarlık yapması gerekecek.

Alpine F1 şefi Bruno Famin, "Andretti ile bir ön sözleşmemiz vardı, bu sözleşmenin süresi doldu çünkü belirli bir tarihten önce F1'e girmeleri gerekiyordu."

"Şu anda Andretti ile bir şeyler yapmak istiyorsak, tam bir sözleşme, resmi bir sözleşme müzakere etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yani şu anda Andretti ile kesinlikle bir kontratımız yok."

"Herkes durumun ne olduğunu biliyor; bir şeylere ihtiyacımız var ve Andretti ile yeniden başlamadan önce F1'den bir karar almamız gerekiyor." dedi.

Andretti 2025'te yarışlara katılacak olursa, griddeki mevcut dört güç ünitesi tedarikçisinden biriyle bağlantı kurması gerekecek. Renault sadece kendi Alpine takımına tedarik ettiği için, bu durumda diyaloglarının yeniden açılacağı varsayılabilir.

Takımın 2026'ya kadar beklemesi halinde, Honda ve Audi kısa vadeli muhtemel ortaklar olarak devreye girecek. Honda, IndyCar ve IMSA'daki HPD iştiraki aracılığıyla Andretti ile mevcut ilişkisi göz önüne alındığında en mantıklısı olacaktır.

Ancak bu durum nihayetinde FOM'un bundan sonra ne yapacağına bağlı; Andretti ancak çok istenen F1 girişini elde ederse ilk birkaç yılı için olası ortakların sesini duymaya başlayabilir.

Kale direkleri hareket edecek mi?

Mevcut takımların ortak görüşü, "F1'in ticari çıkarlarını büyüttüğü sürece 11. bir katılımcının katılımını kabul edeceğiz, ancak kendi takımımızı korumalı ve yeni bir takımın neden olacağı herhangi bir seyreltmeye karşı durmalıyız" şeklinde.

Bu adil, ancak F1 mevcut pazarda büyümeye ve gelişmeye devam ettiğinden, şampiyona FIA tarafından belirlenen 2025-2026 hedefine kadar daha fazla takımı kabul edebilecek bir konumda olmalıdır.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, yeniden başlama için sahanın geri kalanı

GM'nin motor tedarikçisi olarak spora girmesinin, özellikle de dünya çapında hatırı sayılır bir erişime sahip olduğu pazarlarda, şampiyonanın erişim alanını genişletmeye fayda sağlayacağını inkar etmek zor.

Ancak Horner'ın yukarıdaki sözlerinin ardından gelen bir açıklama, neyin değerli bir giriş olarak yorumlanabileceğine dair hedef direklerinin değiştirilebileceğini gösteriyor.

Horner, "Audi'nin spora nasıl girdiğine baktığınızda, mevcut bir takımı satın aldılar. Diğerleri için durum farklı mı olmalı?"

"Bence Liberty ve FIA'nın bir araya gelip ortak bir pozisyon belirlemeleri gerekiyor. Çünkü biri için bir kural varken diğerleri için başka bir kural olamaz." dedi.

Audi'nin Sauber'i satın almak zorunda olması hiçbir zaman bir kural olmadığı için bu biraz samimiyetsizce denebilir çünkü onlar takımı tamamen sıfırdan kurmak istemediği için bunu yapmayı seçtiler. Bu, Andretti'nin halihazırda izlediği bir yoldu, ancak Longbow Finance'in sahipleriyle anlaşmaya varamadılar.

Diğer takımlar da satılık değil. Andretti daha önce Haas ile bir satış hakkında konuştuğunu söylemişti, ancak takım sahibi Gene Haas satmak istemiyor. Diğer takımlar için astronomik ücretler teklif ediliyor; AlphaTauri'nin gelecekte üstleneceği kimlik bilinmemesine rağmen muhtemel sahiplere yaklaşık 1 milyar dolarlık rakamlar teklif ettiği iddia ediliyor.

Daha büyük bir sulandırma ücreti olsa bile, yeni bir takıma girmek mevcut bir takımı satın almak kadar pahalı ve F1'e bu kadar yatırım yapmaya istekli yatırımcılara sahip olmak da uzun vadede pastayı büyüten bir unsur olarak görülebilir.

GM'nin güç ünitesi tedarikçisi olarak eklenmesinin bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini göreceğiz. Diğer taraftan GM'nin varlığı gelecekte potansiyel bir güç ünitesi ortağı arayan diğer takımların ilgisini çekebilir ve bir GM ürünü olarak, Chevrolet gibi alt markaların adı motorlara basılabilir.

Ne olursa olsun, GM'nin bu atağı Andretti'nin F1'e girme planlarını güçlendirmiş durumda; farklı koşullarda da olsa daha zayıf başvurular, bunu başardılar.