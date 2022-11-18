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Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

F1 pilotları Vettel'e özel akşam yemeğiyle veda etti

20 Formula 1 pilotu, Sebastian Vettel'in vedası kapsamında perşembe akşamı Abu Dhabi'de bir araya geldi.

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, Editör
F1 pilotları Vettel'e özel akşam yemeğiyle veda etti
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Perşembe akşamı sürücüler, sürpriz şekilde Abu Dhabi'de bir araya geldiler ve akşam birlikte yemek yediler. Bu, Sebastian Vettel'in vedası onuruna üzenlenen bir etkinlikti.

Ferrari'ye geçmeden önce Red Bull'da yarışan ve dört şampiyonluk alan Vettel, iki yıllık Aston Martin macerasının ardından bu yıl F1 kariyerine son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda tüm F1 gridi, perşembe günkü akşam yemeğinde buluştu. Genellikle tüm sürücülerin bir araya gelmesi nadiren oluyor ve bu da o anlardan biriydi.

Yemeğin sonunda, birçok sürücü sosyal medyadan o anın fotoğraflarını paylaştı ve Vettel'den bahsetti.

 

İlginç şekilde F1 pilotlarının tercihi Nusr-et olurken, akşam yemeğinde alınanların listesi Nusret tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

 

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