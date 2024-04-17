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Formula 1

Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı

Üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, Time Dergisi'nin her yıl dünyanın en etkili 100 kişisini seçtiği 2024 Time 100 listesinde yer aldı.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen 2023'te yapılan 22 yarışın 19'unu kazandı ve geçen yılın Ekim ayı başında Katar sprint yarışını ikinci sırada bitirerek Pilotlar Şampiyonluğu'nu garantiledi.

F1'de son üç sezonda elde ettiği başarılar, dünya liderleri, yazarlar, şovmenler ve çeşitli sektörlerdeki diğer küresel ikonların yer aldığı bu yılki Time 100 listesinde yer almasını sağladı.

Verstappen, Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, Güney Afrika'nın 2023 Rugby Dünya Kupası'nı kazanmasında kaptanlık yapan rugby yıldızı Siya Kolisi ve İspanya ile 2023 Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Jenni Hermoso'nun da aralarında bulunduğu bu yılki listeye giren sporcular arasında yer aldı.

Hollandalı pilotun yazısını kaleme alan Time'ın kıdemli spor muhabiri Sean Gregory, "Verstappen direksiyon başında kendine o kadar güveniyor ki, bir yarış sırasında arkasındaki mücadeleyi izlemek için gözünü pistteki ekranlardan ayırmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Time 100 resmi olarak 1999'da başladı ve bu yılki listede yer alan üyelerden bazıları 24 Nisan'da bir zirveye ve 15 Mayıs'ta bir galaya davet edilecek - ancak Verstappen'in bu sezonki programı göz önüne alındığında her iki etkinliğe de katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Verstappen'in F1'de elde ettiği diğer başarılar arasında 57 yarış zaferi ve 36 pole pozisyonunun yanı sıra 2015 yılında Toro Rosso ile ilk yarışına çıktığında 17 yaşında F1'in en genç pilotu olduğu rekoru da yer alıyor.

2016'da Red Bull'a katılan Verstappen, Milton Keynes takımı için ilk yarışını İspanya Grand Prix'sinde kazandı ve 2021 Abu Dabi'de gerçekleşen son şampiyonluk mücadelesinde Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı sansasyonel bir şekilde yenerek ilk şampiyonluğunu elde etti.

Verstappen Time 100 listesinde yer alan tek F1 pilotu değil: Hamilton 2020 yılında Amerikan dergisinin listesine dahil edilirken, Michael Schumacher de 2005 listesinde yer almıştı.

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Jake Boxall-Legge
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