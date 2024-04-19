Horner: "2025 pilot kadromuz için karar vermekte acele etmiyoruz"

Max Verstappen'in Red Bull ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Perez ise, 2024 sezonunun başlangıcında gösterdiği performansla takımdaki koltuğunu korumayı garantiledi.

Perez perşembe günü yaptığı açıklamada, "Geleceğimi önümüzdeki haftalarda öğrenmeyi bekliyorum. Çünkü her şey oldukça hızlı ilerliyor. Bu yüzden çok uzun süre beklememenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Red Bull'un gelecek sezon için planlarını kesinleştirmeye yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya takım patronu Horner, "Karar vermeye çok yakın değiliz. Beşinci yarıştayız ve gelecek yılın sürücüleri hakkında şimdiden bu kadar çok konuşulması inanılmaz. İki pilotumuzdan çok memnun olduğumuz bir durumdayız."

"Ancak yılın son bölümüne kadar kadro konusunda nihai bir karar vermemiz gerekmiyor. Açıkçası Max'in zaten uzun vadeli bir sözleşmesi var, Checo'nun da bu yıl sözleşmesi bitiyor ama bu sezon şu ana kadar son derece iyi bir sürüş sergiledi." dedi.

Horner, Perez'in 2025 yılı için sözleşme görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması isteğini anladığını ancak Meksikalı sürücünün 2023 yılının büyük bir bölümünü sezonun orta dönemindeki bir dizi kötü performans nedeniyle baskı altında geçirdiğini belirtti.

Horner, imzalar atılmadan önce Perez'in formunu koruyup koruyamayacağını görmek istediğini açıkladı.

Horner, "Hiç şüphesiz takım olarak acele etmediğimiz bir zamanda bir açıklama yapmak istiyoruz."

"Pek çok sürücünün takımımız için yarışmak isteyeceği şanslı bir konumdayız ama elimizdeki ikiliden memnunuz."

"Sadece Checo'nun bu sezon başladığı devamlılık seviyesinin devam ettiğinden emin olmak istiyoruz. Zamanı geldiğinde bu seçenekleri değerlendireceğiz. Ancak şu anda elimizdeki kadrodan çok memnunuz." dedi.

Performans ivmesini yeniden kazanması halinde Perez'in yerine geçmesi düşünülen RB pilotu Daniel Ricciardo'ya da değinen Horner, işleri yoluna koymak için hâlâ zamanı olduğunu belirtti.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca, geçen sezon Zandvoort'da sakatlanan Ricciardo'nun yerine yarışan yedek pilot Liam Lawson'ın yarış koltuğuna oturmak için "can attığını" ancak önceliğin mevcut yarış pilotlarında olduğunu belirtti.

Horner, "Bence vereceğimiz karar büyük ölçüde Daniel'in elinde. Sadece bizim değil, başkalarının da dikkatini çekecek türden baş döndürücü bir form göstermesi gerekiyor."

"Sadece beşinci yarıştayız. Burada daha önce onun açışından bazı yarışlar yolunda gitmişti. Aynı zamanda bir sprint yarışı da var. Bu yüzden burada sezonunu gerçekten başlatıp başlatamayacağını görmek ilginç olacak."

"Liam Lawson bir fırsat yakalamak için can atıyor. Ancak bunun ne zaman ve hatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önceden belirlenmiş bir şey yok."

"Şu anda öncelik kesinlikle yarış koltuklarında oturan sürücülerde ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.