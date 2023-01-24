Demaison: "Williams'ın toparlanması için iki ila üç yıl daha gerekiyor"
Grove merkezli üreticiden ayrılan François-Xavier Demaison, İngiliz ekibin daha rekabetçi seviyeye dönmesi konusunda pozitif fakat bunun hemen olabilecek bir şey olmadığını söylüyor.
Williams, geride kalan beş yıllık süreçte tarihinin en kötü dönemlerinden birisini hatta en kötü dönemini geçirdi.
İngiliz ekip, düzenli olarak en yavaş üç takımdan birisiydi ve puan almakta dahi zorluk çektiği görüldü.
Takımın yeni kural döneminde ileriye doğru büyük bir atılım yapacağı düşünülüyordu ancak öyle olmadı; Aksine 2022 sezonunu son sırada tamamladılar.
Teknik direktör François-Xavier Demaison, takımdan ayrılmadan önceki son röportajlarından birisinde, İngiliz ekibin daha rekabetçi olması için birkaç yıla daha ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Francois-Xavier Demaison, Technical Director, Williams F1, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Demaison, "Şirketin modernizasyonu için kesinlikle çok fazla para ve çaba harcadık."
"Bunun öncesinde, başta finansal olmak üzere birçok nedenden ötürü Williams, biraz geçmişe takılıp kalmıştı."
"Önceliğimiz rüzgar tüneline, fabrikaya ve çalışanlara yatırım yapmaktı ve yavaş yavaş bunu başarıyoruz, ancak bu ekipten en iyi şekilde yararlanmak iki ya da üç yıl daha gerekiyor, bu yüzden bunun uzun bir yolculuk olduğunu söylemek gerekiyor."
"Bir mühendis gelişim hızından asla memnun olmaz, bu yüzden size tam bir tahmin veremem. Fakat ilerleme iyi ve daha da iyiye gidiyor. Genel dinamiklerin de iyi olduğunu düşünüyorum."
"Takımın uyumu giderek artıyor ve insanların projelere daha fazla dahil olmasıyla, takım içerisindeki atmosferi daha iyi görüyorum."
"Bazen sert tartışmalar olabiliyor ama bir takımın gücü, arka planda takım arkadaşınıza kötü bir iş yaptığını ve bir dahaki sefere daha iyi olması gerektiğini söyleyebilmekten geçer. Biz de bu yönde ilerliyoruz."
"Gelecekte olumlu sonuçlarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
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