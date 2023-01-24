Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Formula 1 yönetimi, Ben Sulayem'in "kabul edilemez" açıklamalarına tepki gösterdi! Sonraki / Demaison: "Williams'ın toparlanması için iki ila üç yıl daha gerekiyor"
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, yeni takım patronuna sonra karar verecek

Sauber'in CEO'su Andreas Seidl, takım patronu seçimi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Alfa Romeo, yeni takım patronuna sonra karar verecek
Haberi dinle

Alfa Romeo, 7 Şubat sabahı Zürih'te gerçekleştirilecek lansmanla, 2023 F1 aracını tanıtan ilk takımlardan birisi olacak.

Hinwil merkezli şirkette olup bitenler hakkında genellikle iyi bilgilere sahibi olan İsviçreli Blick'e göre, Robert Kubica ile işbirliği sona erdiği için Polonyalı petrol ve gaz şirketi Orlen artık takımın sponsoru olmayacak.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Erik Junius

Takımın isminin artık sadece Alfa Romeo olarak kalması mümkün. Yayınlanan son katılımcı listesinde takımın adında hâlâ Orlen'e yer verilmişti ancak bu durum gerekli başvurular yapılarak değiştirilebilir.

Sauber Grubu'nun yeni CEO'su Andreas Seidl, 10 Ocak itibariyle 500'den fazla çalışandan oluşan ekibe katıldı ve onlara hitaben yaptığı konuşmada, henüz yeni takım patronunun kim olacağının belli olmadığını söyledi.

Seidl, çalışanlara hitaben yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki sabırlı olmanız gerekecek çünkü yeni takım patronu atamasını daha sonra yapacağız." dedi.

Gazete konuyla ilgili herhangi bir spekülasyona yer vermedi ancak geçtiğimiz haftalarda koltuk için adı geçenler arasında Mike Krack ve Mattia Binotto vardı.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Formula 1 yönetimi, Ben Sulayem'in "kabul edilemez" açıklamalarına tepki gösterdi!
Önceki haber

Formula 1 yönetimi, Ben Sulayem'in "kabul edilemez" açıklamalarına tepki gösterdi!
Sonraki haber

Demaison: "Williams'ın toparlanması için iki ila üç yıl daha gerekiyor"

Demaison: "Williams'ın toparlanması için iki ila üç yıl daha gerekiyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni Pramac Racing lansmanı
MotoGP

Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni

Verstappen, araç ayarı konusunda Ricciardo'ya veya başkasına güvenmeyecek
Formula 1

Verstappen, araç ayarı konusunda Ricciardo'ya veya başkasına güvenmeyecek

Massa: "Ricciardo ve Mick'in durumu, Ferrari sonrası yaşadıklarıma benziyor"
Formula 1

Massa: "Ricciardo ve Mick'in durumu, Ferrari sonrası yaşadıklarıma benziyor"

Son Haberler

Krack: "Aston Martin'in sözleri lafta kalmayacak"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Aston Martin'in sözleri lafta kalmayacak"

Aston Martin patronu Mike Krack, markanın F1'e büyük yatırımlar yaptığını ve bunun karşılığını alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.

Alpine 2023'te bir sonraki adım için neler planlıyor?
Formula 1 Formula 1

Alpine 2023'te bir sonraki adım için neler planlıyor?

2022'de ilk üç takımın verdiği mücadelenin arkasındaki grupta lider olmayı başaran takım, en azından sene sonundaki puanlar açısından Alpine olmuştu.

WSBK Jerez testi: Toprak lider, Bautista kaza yaptı, Petrucci performansıyla etkiledi 
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez testi: Toprak lider, Bautista kaza yaptı, Petrucci performansıyla etkiledi 

2023 World Superbike sezonu, bugün İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:38.597'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Sainz, Fiorano'daki test sürüşünü başarıyla tamamladı
Formula 1 Formula 1

Sainz, Fiorano'daki test sürüşünü başarıyla tamamladı

Carlos Sainz, 2023 sezonunun açılışını Fiorano'daki pistte SF21 ile yaptığı bir günlük sürüşle yaptı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.