Alfa Romeo, yeni takım patronuna sonra karar verecek

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Alfa Romeo, 7 Şubat sabahı Zürih'te gerçekleştirilecek lansmanla, 2023 F1 aracını tanıtan ilk takımlardan birisi olacak.

Hinwil merkezli şirkette olup bitenler hakkında genellikle iyi bilgilere sahibi olan İsviçreli Blick'e göre, Robert Kubica ile işbirliği sona erdiği için Polonyalı petrol ve gaz şirketi Orlen artık takımın sponsoru olmayacak.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Erik Junius

Takımın isminin artık sadece Alfa Romeo olarak kalması mümkün. Yayınlanan son katılımcı listesinde takımın adında hâlâ Orlen'e yer verilmişti ancak bu durum gerekli başvurular yapılarak değiştirilebilir.

Sauber Grubu'nun yeni CEO'su Andreas Seidl, 10 Ocak itibariyle 500'den fazla çalışandan oluşan ekibe katıldı ve onlara hitaben yaptığı konuşmada, henüz yeni takım patronunun kim olacağının belli olmadığını söyledi.

Seidl, çalışanlara hitaben yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki sabırlı olmanız gerekecek çünkü yeni takım patronu atamasını daha sonra yapacağız." dedi.

Gazete konuyla ilgili herhangi bir spekülasyona yer vermedi ancak geçtiğimiz haftalarda koltuk için adı geçenler arasında Mike Krack ve Mattia Binotto vardı.