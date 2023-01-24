Webber: "F1 pilotlarının spor için fedakarlık yaptıklarını söylemeleri saçma"

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Formula 1'e girmek sadece maliyet açısından değil, aynı zamanda genç pilotların erken yaşlardan itibaren yılda yüzlerce saat antrenman yapmaları nedeniyle çok zorlayıcı olabilir.

Pilotların karşılaştığı zorluklardan birisi de taşınma, çünkü Avrupa hâlâ F1'in üssü olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri gibi pilotlar Avustralya'dan taşındı ve Webber de bunlardan biriydi. Ancak Webber bu tür şeylerin 'bir yük gibi' hissettirmemesi gerektiğini söyledi.

Dokuz kez yarış galibi, bu tür fedakârlık şikâyetlerini 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirdi ve böyle düşünenlerin çoktan dezavantajlı söyledi.

Performance Hackers podcast'ine verdiği demeçte Webber, "Lafı dolandırmayalım, çok ama çok olağanüstü bir iş için size yüklü miktarda para ödeniyor; ve bu bir yük değil."

"Ben hiçbir zaman fedakarlıklardan bahsetmedim. İnsanlar fedakarlıklardan bahsedip 'Çok şeyden vazgeçtim' diyor, bence bu tamamen saçmalık."

"Bu genç sürücüler Avustralya'dan geldiler ve 'Çok fedakarlık yaptım' diyorlar. Ama öyle değil. Eğer bu bir fedakarlıksa, bence zaten dezavantajlı durumdasınız." dedi.

Söylediğine göre Webber, bir yıllık sözleşmesi varken bile işinin baskısından hiç etkilenmemiş.

The start of the race. Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Webber, "Kendini göstermek, en iyi insanlarla çalışmak ve kendinden en iyi verimi almak açısından benim için her şey ters gidiyordu. Kariyerimin son üç yılında bile bir yıllık kontratım vardı, yerime başkasını getirmeleri an meselesiydi."

"Bu, beni gaza getirdi ve 'Eğer bu takıma kendime ve etrafımdaki insanlara değer katarsam ve bu konuda kendimle gurur duyarsam, eskisinden daha iyi olacağım' dedim." dedi.

Webber'e bir yıl bile süre tanınmadığı zamanlar da oldu. 2002 yılında Fernando Alonso'nun yerine geçen Webber, Minardi ile F1'deki ilk sözleşmesinin sadece iki yarış için olduğunu açıkladı.

Webber, "F1'deki ilk sözleşmem sadece iki yarış içindi, buna inanabiliyor musunuz? Üç haftaydı. Gerçekten çok acımasızdı ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Durum böyleydi. 'Peki ne yapacağım, oturup üzülecek miyim yoksa yükselecek miyim?' diye düşünmüştüm."

Webber, Dünya Şampiyonları Jack Brabham ve Alan Jones'un ardından en başarılı üçüncü Avustralyalı F1 pilotu.