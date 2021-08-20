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Formula 1 / Belçika GP Haberler

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula E dünya şampiyonu Nyck de Vries, adının bazı Formula 1 takımlarıyla anılmasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

Çiçeği burnunda Formula E şampiyonunun adı, 2022 sezonu için bazı Formula 1 takımlarıyla anılıyor.

Hollandalı pilotun George Russell'ın Mercedes'e geçmesiyle birlikte Williams'ta boşalacak koltuğa geçebilecek isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz haftalarda hem de Vries hem de Mercedes için yarışan bir başka Formula E pilotu Stoffel Vandoorne'un, Formula 1'de yer almayı hak ettiğini söylemiş ve kendilerine gridde yer bulabilmelerini umduğunu söylemişti.

Wolff, geçen hafta sonu yapılan Berlin Formula E yarışında Mercedes-EQ garajındaydı ve Alman üretici hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı.

De Vries, 2019 yılında da Formula 2 şampiyonluğunu kazanmıştı ve yeni bir şampiyonluk kazanmasının, gelecek yıl Formula 1'de yarışma ihtimalini artırdığının farkında.

NOS'a konuşan 26 yaşındaki De Vries, "Formula E olabilecek en rekabetçi şampiyona. Son yarış hafta sonundan önce 18 sürücünün şampiyonluk şansı vardı ve şampiyonluk mücadelesi tam bir piyangoya dönüştü. Fakat sonunda kazandık."

"Üç yıl içinde ikinci kez büyük bir şampiyonayı kazandım ve bunun [gelecek için] çok önemli olduğunu biliyorum. Fakat ayaklarımı yere basıyorum, bu yüzden de şampiyonluk hakkında pek fazla düşünmüyorum. Tamamen geleceğe odaklanmış durumdayım."

"Toto Wolff'un benim hakkımda söylediği şeyleri duydum. Böyle birinin, Formula 1'de yarışma konusunda benim adımdan bahsetmesi benim için büyük bir onur. Öte yandan, gelecek yıl bu şampiyonaya geçme fırsatının sadece bana bağlı olmadığını da biliyorum."

"Formula E şampiyonluğunu bana bu konuda yardımcı olacak mı? Her halükarda benim için yeni kapılar açıyor. Sonuçta şampiyonluklar her zaman yeni fırsatlar sunar."

"Formula 1'e girmek istediğim gerçeğini gizlemiyorum ve gerçekleşmezse de yeni bir meydan okuma arayacağım." dedi.

Formual E şampiyonluğun geleceği için ne manaya geldiği sorusuna, "Şimdilik gerçekten bilmiyorum. Fakat dediğim gibi yeni kapılar açmanın ve yeni fırsatlar elde etmenin en iyi yolu bu. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz." cevabını verdi.

Son olarak Vandoorne hakkında, "Ondan çok şey öğreniyorum ve mükemmel bir ilişkimiz var. Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz ve birbirimize başarılar diliyoruz."

"Buradaki ilk yarıştan son yarışa kadar birlikte çalıştık ve şampiyonluğu kazanmama yardım etti." dedi.

Drivers world champion Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, on the podium

Drivers world champion Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, on the podium

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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