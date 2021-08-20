Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinin ardından Renault/Alpine, bu yıl sadece fabrika takımına motor sağlıyor.

Williams, Sauber ve Haas'ın çeşitli dönemlerde Renault motoruna geçeceği yönünde iddialar çıksa da, sonunda hepsi mevcut partnerleriyle devam etme kararı aldı.

Fakat Alpine takımının yöneticisi Marcin Budkowski, halihazırda Formula 1'e katılmayı düşünen bazı üreticilerle görüşme halinde olduklarını doğruladı.

Budkowski, bunun seriye yeni bir takım geleceği anlamına gelmediğini de ekledi.

Budkowski şöyle konuştu: “Sporumuza katılmaya ilgi gösteren insanlar var."

"Bazıları bunu basın karşısında açık şekilde duyurdu ve birkaç yıldır basında yer aldı. Diğerleri bunu yapmaktan kaçınıyorlar. Formula 1'e olan ilgi harika. Bu, gerçekten muhteşem bir spor. Umarız maliyetlerin sınırlanması ve büyük para ödülü ile beraber hem sürdürülebilir hem de kârlı bir iş haline gelir."

"Potansiyel yeni takımlarla görüştük. Şimdiye kadar bu görüşmeler sonuçlanmadı ancak her şey o kadar da basit değil. Yeni bir takımın spora girmesi için FIA'nın bir ihale açması gerekiyor, ardından seçim sürecinden geçmeliler."

"Eğer finansal anlamda uygun ve yeni bir takım oluşturmak adına akıllıca bir proje varsa, o zaman görüşmeye açığız. Bu açıdan onlara hem güç ünitesi hem de vites kutusu tedarik ederek, kendilerini desteklemeye hazırız."

"Formula 1'de, aktif bir ekibiniz olduğunda rekabet etmek kolay olmuyor ancak bir projeye sıfırdan başlamak çok daha zor bir iş."

Marcin Budkowski, Executive Director, Alpine F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images