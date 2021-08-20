Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Carlos Sainz kariyeri boyunca Max Verstappen, Daniil Kvyat, Nico Hulkenberg, Lando Norris ve Charles Leclerc gibi önemli isimlere karşı mücadele etti.

İspanyol pilotun açık şekilde mağlup olduğu herhangi bir takım arkadaşı olmadı. Hatta Verstappen'le yarışı ilk yılda, Hollandalı pilotu sıralama turlarında mağlup etmeyi başardı. Norris'i de son iki yılda puan olarak geçti.

Bu yıl Ferrari'de Leclerc'le yarışan Sainz, sezonun ilk yarısının ardından şampiyonada Monakolu pilotun önünde yer alıyor.

Fakat hemen hemen herkes, en iyiler arasında Verstappen, Leclerc ve Norris'i sayarken, Sainz'ın adı pek geçmiyor.

Bu konuda Auto Motor und Sport'a konuşan Sainz şöyle dedi: "Ferrari ile sözleşme imzalıyorsanız, kariyerinizin bir yerinde doğru bir şey yapmışsınız demektir. Toro Rosso'dan Renault'ya ve oradan McLaren'a, şimdiye kadar yarıştığım her takımda değer gördüğümü hissettim, hatta o takımlardan ayrıldığımda bile her zaman takdir gördüm."

"İnsanların gözünde neden Max, Lando veya Charles'ın gölgesinde kaldığımı merak ediyorum. Şimdiye kadar kiminle yarışırsam yarışayım, Max, Nico, Lando ya da Charles'tan daha yavaş olduğumu ya da yapabilecekleri bir şeyi yapamayacağımı hiç hissetmedim."

"Hepsinin önüne geçmeyi başardım ve sınırlarını zorladım. Bunu bir başarı olarak görüyorum. Bana göre Max, Lando ve Charles, mevcut Formula 1 gridindeki en iyi sürücüler arasında ve onlara gerçekten saygı duyuyorum. Onlarla karşı yarışmayı seviyorum. Beni daha iyi bir sürücü yaptılar."

"Bu da bana Ferrari'ye geldiğimde herkesi yenebileceğime dair güven verdi. Kendimi takıma doğru bir şekilde entegre edip, aracı doğru bir şekilde ayarlayabilirsem, kimseden korkmama gerek kalmaz."

Fernando Alonso gibi biriyle takım arkadaşı olmaktan hoşlanıp hoşlanmayacağı sorusuna Sainz, "Ben, her sürücüyle anlaşırım. Fernando'nun takım arkadaşı olmak benim için sorun yaratmaz. Kariyerimizin farklı aşamalarında olduğumuz ve farklı takımlarda yarıştığımız için bu ihtimal oldukça zayıf." yanıtını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images