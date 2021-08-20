Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, insanların kendisini Max Verstappen, Charles Leclerc ve Lando Norris'ten ayırdığını söylerken, bunun sebebini merak ettiğini dile getirdi.

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Carlos Sainz kariyeri boyunca Max Verstappen, Daniil Kvyat, Nico Hulkenberg, Lando Norris ve Charles Leclerc gibi önemli isimlere karşı mücadele etti.

İspanyol pilotun açık şekilde mağlup olduğu herhangi bir takım arkadaşı olmadı. Hatta Verstappen'le yarışı ilk yılda, Hollandalı pilotu sıralama turlarında mağlup etmeyi başardı. Norris'i de son iki yılda puan olarak geçti.

Bu yıl Ferrari'de Leclerc'le yarışan Sainz, sezonun ilk yarısının ardından şampiyonada Monakolu pilotun önünde yer alıyor.

Fakat hemen hemen herkes, en iyiler arasında Verstappen, Leclerc ve Norris'i sayarken, Sainz'ın adı pek geçmiyor.

Bu konuda Auto Motor und Sport'a konuşan Sainz şöyle dedi: "Ferrari ile sözleşme imzalıyorsanız, kariyerinizin bir yerinde doğru bir şey yapmışsınız demektir. Toro Rosso'dan Renault'ya ve oradan McLaren'a, şimdiye kadar yarıştığım her takımda değer gördüğümü hissettim, hatta o takımlardan ayrıldığımda bile her zaman takdir gördüm."

"İnsanların gözünde neden Max, Lando veya Charles'ın gölgesinde kaldığımı merak ediyorum. Şimdiye kadar kiminle yarışırsam yarışayım, Max, Nico, Lando ya da Charles'tan daha yavaş olduğumu ya da yapabilecekleri bir şeyi yapamayacağımı hiç hissetmedim."

"Hepsinin önüne geçmeyi başardım ve sınırlarını zorladım. Bunu bir başarı olarak görüyorum. Bana göre Max, Lando ve Charles, mevcut Formula 1 gridindeki en iyi sürücüler arasında ve onlara gerçekten saygı duyuyorum. Onlarla karşı yarışmayı  seviyorum. Beni daha iyi bir sürücü yaptılar."

"Bu da bana Ferrari'ye geldiğimde herkesi yenebileceğime dair güven verdi. Kendimi takıma doğru bir şekilde entegre edip, aracı doğru bir şekilde ayarlayabilirsem, kimseden korkmama gerek kalmaz."

Fernando Alonso gibi biriyle takım arkadaşı olmaktan hoşlanıp hoşlanmayacağı sorusuna Sainz, "Ben, her sürücüyle anlaşırım. Fernando'nun takım arkadaşı olmak benim için sorun yaratmaz. Kariyerimizin farklı aşamalarında olduğumuz ve farklı takımlarda yarıştığımız için bu ihtimal oldukça zayıf." yanıtını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

Önceki haber

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?

14 s
2
Formula 1

Barretto: ''Hamilton'ın liderliği hak ettiğine emin değilim''

18 s
3
MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

2 s
4
Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

1 s
5
Formula 1

Bottas: "Rosberg, Mercedes'te doldurulması kolay olmayan bir boşluk bıraktı"

16 s
Son Haberler
Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
F1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

5dk
De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor
F1

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

1 s
Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
F1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

1 s
Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"
F1

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

14 s
Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?
F1

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?

14 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor Belçika GP
Formula 1

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor Belçika GP
Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok" Belçika GP
Formula 1

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?

Barretto: ''Hamilton'ın liderliği hak ettiğine emin değilim''
Formula 1 Formula 1

Barretto: ''Hamilton'ın liderliği hak ettiğine emin değilim''

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
MotoGP MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Bottas: "Rosberg, Mercedes'te doldurulması kolay olmayan bir boşluk bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Rosberg, Mercedes'te doldurulması kolay olmayan bir boşluk bıraktı"

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

Red Bull, Ayhancan Güven'in yarışlara başlama sürecini anlatan bir belgesel yayınladı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Red Bull, Ayhancan Güven'in yarışlara başlama sürecini anlatan bir belgesel yayınladı

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Son Haberler

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor
Formula 1 Formula 1

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.