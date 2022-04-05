Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"
Formula 1 Haberler

Davidson: "Mercedes'in sorunları 'hemen' çözülmeyecek"

Mercedes'in simülatöründe görev alan Anthony Davidson, Alman üreticinin yaşadığı sorunların kolay bir çözümü olmadığı görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Davidson: "Mercedes'in sorunları 'hemen' çözülmeyecek"
Haberi dinle

Mercedes, ikinci sezon öncesi testine yeni bir sidepod tasarımı da içeren güncellenmiş araçla gelmişti ve geride kalan süreçte aracı anlamakta zorlandılar.

Takım, düzlüklerde beklediğinden daha fazla dalgalanma yaşıyor ve bunu azaltamadığı için, aracın yüksekliğini artırıyor. Hal böyle olunca aracın tüm aerodinamisi değişiyor ve yeteri kadar yere basma gücü üretemiyorlar.

İlk iki yarışta Ferrari ve Red Bull'dan epey geride kalan Mercedes, bu sorunu bir an önce çözüp, yeniden galibiyeti savaşı verebilecek bir konuma gelmek istiyor.

Fakat Mercedes'in simülatöründe çalışan Anthony Davidson, bunun kısa vadede olacağını düşünmüyor.

Sky Sports'ta  yorumculuk da yapan Davidson, şöyle dedi: "Bahreyn'de, Mercedes'in simülatör çalışmamdan bildiğim araca kıyasla farklı davrandığını fark ettim ve alarm çanları benim için hemen çalmaya başladı. Bence asıl zorluk, takımın aracın yerden yüksekliğini istediği şekilde ayarlayamaması."

"Red Bull gibi diğer pek çok takımın araçlarını seyrettim. Mesela Red Bull'un RB18'i adeta yeri kazıyor ve altından çıkan kıvılcımlar çıkıyor. Bu takım aracın yerden yüksekliği daha fazla azaltamaz."

"Mercedes veya Ferrari tarafında, bunu görmedim, onların araçları dalgalanmaya çok daha yatkın. Mercedes ideal olarak Red Bull'un yaptığı gibi aracın yere yakınlığını azaltmak istiyor fakat ne zaman deneseler dalgalanma kritik bir seviyeye yükseliyor ve bu da aracın hem dengesini hem de hızını azaltıyor."

"Sadece düzlüklerde değil, aynı zamanda hızlı virajlarda da durum böyle. Sürücüler direksiyonda kendilerinden pek emin hissetmiyorlar. W13'ün potansiyeli olduğunu biliyorlar, çok daha hızlı gidebileceğini biliyorlar, ancak ayarları doğru yapamıyorlar. İlginç bir problem."

"Fakat kimseye Lewis Hamilton'ı küçümsemesini tavsiye etmem. Pes etmeyecek, araçtan maksimumu çıkarmaya devam edecek."

Davidson, "W13, Red Bull ve Ferrari araçları kadar iyi değil, ön bölümdeki araçlarla savaşmalarına izin vermiyor, ancak orta gruptaki diğer tüm takımlardan daha hızlılar. Mercedes'in ilerleme kaydetmesini bekleyebiliriz fakat bunun için zaman gerekiyor. Bu tür sorunlar hemen çözülemez." diye ekledi.

Anthony Davidson, Sky TV, Paul di Resta, Sky TV

Anthony Davidson, Sky TV, Paul di Resta, Sky TV

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"
Önceki haber

Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil" Avustralya GP
Formula 1

Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"

Las Vegas, F1'in etkisinin 1 milyar doları aşmasını bekliyor
Formula 1

Las Vegas, F1'in etkisinin 1 milyar doları aşmasını bekliyor

Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum" Avustralya GP
Formula 1

Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"

Son Haberler

Davidson: "Mercedes'in sorunları 'hemen' çözülmeyecek"
Formula 1 Formula 1

Davidson: "Mercedes'in sorunları 'hemen' çözülmeyecek"

Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"

Las Vegas, F1'in etkisinin 1 milyar doları aşmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1

Las Vegas, F1'in etkisinin 1 milyar doları aşmasını bekliyor

Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.