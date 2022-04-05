Davidson: "Mercedes'in sorunları 'hemen' çözülmeyecek"

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Mercedes, ikinci sezon öncesi testine yeni bir sidepod tasarımı da içeren güncellenmiş araçla gelmişti ve geride kalan süreçte aracı anlamakta zorlandılar.

Takım, düzlüklerde beklediğinden daha fazla dalgalanma yaşıyor ve bunu azaltamadığı için, aracın yüksekliğini artırıyor. Hal böyle olunca aracın tüm aerodinamisi değişiyor ve yeteri kadar yere basma gücü üretemiyorlar.

İlk iki yarışta Ferrari ve Red Bull'dan epey geride kalan Mercedes, bu sorunu bir an önce çözüp, yeniden galibiyeti savaşı verebilecek bir konuma gelmek istiyor.

Fakat Mercedes'in simülatöründe çalışan Anthony Davidson, bunun kısa vadede olacağını düşünmüyor.

Sky Sports'ta yorumculuk da yapan Davidson, şöyle dedi: "Bahreyn'de, Mercedes'in simülatör çalışmamdan bildiğim araca kıyasla farklı davrandığını fark ettim ve alarm çanları benim için hemen çalmaya başladı. Bence asıl zorluk, takımın aracın yerden yüksekliğini istediği şekilde ayarlayamaması."

"Red Bull gibi diğer pek çok takımın araçlarını seyrettim. Mesela Red Bull'un RB18'i adeta yeri kazıyor ve altından çıkan kıvılcımlar çıkıyor. Bu takım aracın yerden yüksekliği daha fazla azaltamaz."

"Mercedes veya Ferrari tarafında, bunu görmedim, onların araçları dalgalanmaya çok daha yatkın. Mercedes ideal olarak Red Bull'un yaptığı gibi aracın yere yakınlığını azaltmak istiyor fakat ne zaman deneseler dalgalanma kritik bir seviyeye yükseliyor ve bu da aracın hem dengesini hem de hızını azaltıyor."

"Sadece düzlüklerde değil, aynı zamanda hızlı virajlarda da durum böyle. Sürücüler direksiyonda kendilerinden pek emin hissetmiyorlar. W13'ün potansiyeli olduğunu biliyorlar, çok daha hızlı gidebileceğini biliyorlar, ancak ayarları doğru yapamıyorlar. İlginç bir problem."

"Fakat kimseye Lewis Hamilton'ı küçümsemesini tavsiye etmem. Pes etmeyecek, araçtan maksimumu çıkarmaya devam edecek."

Davidson, "W13, Red Bull ve Ferrari araçları kadar iyi değil, ön bölümdeki araçlarla savaşmalarına izin vermiyor, ancak orta gruptaki diğer tüm takımlardan daha hızlılar. Mercedes'in ilerleme kaydetmesini bekleyebiliriz fakat bunun için zaman gerekiyor. Bu tür sorunlar hemen çözülemez." diye ekledi.

Anthony Davidson, Sky TV, Paul di Resta, Sky TV Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images