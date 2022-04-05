Marko: "Russell hâlâ Hamilton seviyesinde değil"

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George Russell bu yıl Williams'tan Mercedes'e geçiş yaptı ve burada 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile takım arkadaşı oldu.

İngiliz pilot, Bahreyn'de hem sıralama turlarında hem de yarışta Hamilton'ın gerisinde kaldı. Fakat Suudi Arabistan'da hatasız bir hafta sonu geçirdi ve Hamilton'ın ayar sorunlarından faydalanıp, hem cumartesi hem de pazar günü önde yer aldı.

Bazıları Russell'ın performansını tatmin edici bulmamış durumda ve böyle düşünenlerden birisi de Helmut Marko.

OE24'e konuşan Marko, Russell'ın Mercedes'in yeni lideri olup olamayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, Russell henüz Hamilton seviyesine gelemedi. Hamilton, Bahreyn'de tamamen çuvalladı ve o günden beri ayarları ve lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlanıyor."

Red Bull'un danışmanı şu anda takım olarak iyi bir konumda olsalar da Ferrari ve Mercedes'in yıl boyunca çok güçlü olacağını düşünüyor.

Marko, "Uzun ve zorlu bir yıl olacak. Testler ve Ferrari'nin her türlü koşulda iyi olabilen bir aracı olduğunu gösterdi."

"Ayrıca Mercedes'i de hesaba katmalıyız. Hamilton, Max'in sadece dokuz puan gerisinde. Mercedes sorunların üstesinden gelecek ve arayı kapatacak."

"Önce bu dalgalanmayı, aracın dalgalanmasını çözmeleri gerekiyor. Sonrasında ayrıntılara odaklanacaklar."

"Melbourne'ün onlara uygun olup olmadığı asfaltın durumuna göre değişecek. İki yıldır Melbourne'de yarış düzenlemiyoruz. Bu yüzden kimse pistin durumunu bilmiyor." dedi.

Marko, Mercedes'in çok iyi imkanlara sahip olduğuna dikkat çekiyor.

"Takım çok formda ve en iyi şasi mühendislerinden bazılarına sahipler. Aracın düzlüklerde dalgalanmasıyla ilgili sorunu kontrol altına alırlarsa, mücadeleye geri döneceklerine eminim."

"Lewis Hamilton, Max'in sadece dokuz puan gerisinde, ki bu neredeyse hiçbir şey. Mercedes döneminin sonu gibi bir şey söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Aksine mücadele şimdi eşit olacak."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images