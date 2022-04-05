Surer: "Ferrari F1-75'e ayar yapması çok daha kolay görünüyor"

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Formula 1'de yeni dönem beklendiği üzere güzel başladı ve şimdiye kadar gerçekleştirilen iki yarışta da Red Bull - Ferrari savaşı vardı.

İtalyan takımın zirveye dönüşü, pek çok kişiyi memnun ederken, pist üstündeki rekabetin artması yine taraftarların yüzünü güldürdü.

F1-Insider.com'a konuşan Marc Surer, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Surer, "Yeni kurallar iki şeyi mümkün kıldı: Birincisi, grid artık genel olarak birbirine daha yakın ve Haas gibi takımlar artık puan kazanabiliyor."

"İkincisi, eskisinden çok daha fazla mücadele var. Bu da Formula 1 kurallarını hazırlayanların, doğru yönde ilerlediğini gösteriyor."

"Özellikle Ferrari'nin dönüşünü görmek güzel, çünkü bu bu ikonik bir takım. Ferrari iyi olduğunda, tüm Formula 1 bundan fayda sağlıyor."

"Ferrari şu anda Red Bull kadar hızlı olmayabilir ancak ayarlaması nispeten kolay olan kompakt bir araç hazırladılar. Red Bull bu açıdan daha hassas. Bu, Ferrari'nin aracından maksimum performansı daha kolay elde ettiği anlamına geliyor."

"Araç, özellikle Charles Leclerc'e özel yapılmış gibi görünüyor. Şimdiye kadar Carlos Sainz daha fazla zorlanıyor. Şimdi eski Leclerc'i yeniden görüyoruz." dedi.

Motorla ilgili soruya Surer, "Ferrari en iyi motora mı sahip bilmiyorum. Bence şu anda Honda ile aynı seviyeler. Mercedes ve Renault'nun ise önündeler."

"Belki de Ferrari'nın üç yıl önce FIA'dan aldığı şartlar E10 yakıtla çalışan 2022 motorları için kendilerine bir avantaj sağlamış olabilir. Çünkü Ferrari, bu yakıtla en iyi şekilde baş etmek için erkenden araştırma yapma şansı yakalamış olabilir."

"Kesin olan şey şu: Haas ve Alfa Romeo gibi müşteri takımları, Ferrari'nin güçlü motorundan faydalanıyor." cevabını verdi.

Son olarak şampiyonada kimin favori olduğuyla ilgili, "Favori, kimin sezon boyunca araçlarını en iyi şekilde geliştirdiğine ve en iyi şekilde faydalandığına bağlı olarak değişecek. Bence Red Bull'un bu açıdan daha fazla kapasitesi var."

"Mercedes de henüz oyun dışında tutulmamalı. Geri döneceklerine eminim. Bence bütün sorunlar dalgalanma etrafında dönüyor. Bunu kontrol altın aldıkları zaman tekrar kazanmak için savaşacaklar." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images