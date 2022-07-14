Coulthard, taraftar istismarına karşı Hamilton ve Verstappen’i birlik olmaya davet ediyor

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Hamilton’ın Avusturya'daki sıralama turlarında kaza yapmasının ardından seyircilerin sevinmesi ile Britanya GP ve Avusturya GP’de pilotları yuhalaması, son haftaların en büyük tartışma konularından birisi oldu.

Daha kötüsü Formula 1, Avusturya’daki ırkçı ve homofobik taciz örneklerine karşı taraftarları uyardı ve yarış günü 'bu tür davranışlar kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir’ şeklinde bir açıklama yayınladı.

Hamilton bir sosyal medya paylaşımında bu davranışa atıfta bulundu ve bunu duymaktan ‘tiksindiğini' söyledi. Verstappen ise ‘şoke edici şeyler okuduğunu’ belirterek bunların alkol tüketiminin etkisiyle olduğunu dile getirdi.

Elbette taraftarların destekledikleri pilotları için kutuplaşması kaçınılmaz. Bu durum, 2021 sezonu boyunca F1 tarihinin en yoğun şampiyona savaşlarından birini veren Hamilton ve Verstappen için de geçerli.

Çok farklı kişiliklere sahipler ve aralarında 13 yaş var ama Coulthard, yüksek profile sahip ikilinin taraftarları arasındaki gerilimi azaltmak için rol oynayabileceğini düşünüyor.

İskoçyalı pilot, “Bence bu yaş farkı, nesil farkıyla ilgili bir şey”

"Lewis ve Max aynı nesilde değiller ama Charles, Carlos, Lando, George, aynı neslin adamları.”

"Bu belki 10-11 yaş veya fark ne olursa olsun önemli bir şey gibi görünmüyor ancak sporda bu bir nesilden daha fazlası.”

"Aslında ikisinin de omuz omuza vererek Formula 1 hayranlarına bir açıklama yaptığını görmek isterim çünkü Silverstone'da Max için yuhalamalar duyduk. Formula 1'de bu konuda gerçekten rahat hissetmiyorum.”

"Desteklemek istediğin herkese varım ama sportif olalım, bunu saygılı bir şekilde yapalım.” dedi.