Horner, pist sınırları sorununun Fransa GP'sini etkilemesinden endişeli

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2022 Avusturya GP'sinin ana gündem maddelerinden biri pist sınırlarıydı. Yarış sırasında toplam 43 pist sınırı ihlali kaydedilirken, sıralama turlarında ise silinen tur zamanlarıyla karşılaştık

Bu olayların en dramatiği, sıralama turlarının ikinci bölümündeki son turunda pist sınırlarını aşan Sergio Perez'in son bölümdeki tüm tur zamanlarının silinmesi ve Meksikalı pilotun 4. sıradan 13. sıraya gerilemesiydi.

Tüm bu pist sınırı ihlalleri, son şampiyon Max Verstappen'in olan biteni "biraz şaka gibi" şeklinde nitelendirmesine yol açtı.

Verstappen, "Bu kadar sıkı cezalandırılmamamız gerektiğini düşünüyorum, 'ah 1 mm ileri gittin, ceza alıyorsun' gibi falan. Eğer istedikleri buysa piste duvar veya çakıl ekleyebilirler. Pist sınırı uyarıları spor için de iyi görünmüyor." dedi.

Verstappen'in yorumlarına katılan Horner, Fransa GP'sinde durumun daha da kötüleşeceğinden korkuyor.

Le Castellet, Avrupa'daki en güvenli pistlerden biri, bu nedenle özellikle de testler için ideal. Ancak pistin dış kısmındaki asfalta yerleştirilmiş yavaşlatıcı zemin nedeniyle takvimdeki en popüler pistlerden değil.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 at the Austrian GP Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Horner'a göre, Paul Ricard pist dışına çıkmak için Red Bull Ring'den daha davetkar olacak çünkü tur zamanı kazanmak için daha fazla fırsat sunuyor, bu da komiserlerin yoğun bir hafta sonu daha geçirebileceği anlamına geliyor.

Horner, "Bence sorun, pistin doğasının sürücüleri pist sınırlarını kullanmaya davet etmesi. Elbette, hafta sonu boyunca bunu ihlal eden çok sayıda pilot vardı."

"Asıl endişem ise Paul Ricard'a yönelik. Pist dışına çıkmak ciddi anlamda zaman kazandırıyor, bu da daha büyük sorunlara yol açacak. Ayrıca pist dışı neredeyse tamamen asfalt, bu da pilotları pist dışına çıkma konusunda cezbediyor."

Haas pilotu Mick Schumacher da Horner'ın endişelerine katılıyor.

Schumacher, "Bu tartışmamız ve belli adımlar atıp atamayacağımızı görmemiz gereken bir konu, özellikle Paul Ricard'da hepimizi endişelendireceğini düşünürsek."

"Pistte bir santimetre gitmek için beş saniye ceza almanız ve çoğu zaman pist dışına çıktığınızda herhangi bir tur süresi kazanmamanız biraz aptalca görünüyor, ki bu daha da kötü." dedi.