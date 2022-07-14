AlphaTauri, aracın gideceği yön konusunda net bir görüşe sahip

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2020 ve 2021 sezonlarında bir galibiyet ve iki podyum elde ederek 2022 sezonu öncesi sürpriz yapabilecek takımlardan biri konumuna gelen AlphaTauri formsuz bir sezon geçiriyor.

Sezona beklentilerin altında başlayan ve rakiplerinin ilerlemeye devam etmesi sonrası daha da gerileyen takım son üç yarıştır 14. sıradan ileri gidemedi ve takımlar şampiyonasında yalnızca 27 puanla sekizinci sırada.

Her şeye rağmen pozitif bakış açısını koruyan Egginton, takımın artık aracı anladığını, yalnızca daha fazla hız bulmaları gerektiklerini öne sürdü.

Egginton, "Hangi noktalara değinmemiz gerektiğine dair net bir görüşümüz var. Fransa'ya oldukça büyük bir güncelleme paketiyle geleceğiz, yeni bir karoser ve yeni bir tabanımız da olacak. Ana hedef, zayıf yönlerimizi ele almak."

"Eğer güncellemeler beklentileri karşılarsa, ayarlanması ve kullanması biraz daha kolay bir araca sahip olacağız. Diğer takımlarla bir aerodinamik silahlanma yarışı içindeyiz."

"Neyse ki dalgalanmadan en çok etkilenen takım biz değildik, sezonun başlarında zemin hakkında birkaç şey öğrendik.

"Öğrendiklerimizi hızla değerlendirdik ve araca bazı küçük güncellemeler ekledik, Imola'da biraz daha geniş güncellemelere sahiptik. Aracın davranışları makul düzeyde."

"Yani şimdi sadece 'Aero haritasında performans elde etmek istiyoruz, özellikle hangi alanları hedefliyoruz?' sorusunu sormalıyız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images

Avusturya'da Gasly, yüksek hızlı virajlarda yere basma eksikliğinin araçtaki en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Fransız pilot, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Sadece araçla mücadele ediyoruz ve son birkaç aydır hiçbir güncelleme getirmedik."

"Sanırım şu anda yüksek hızda genel yere basma gücünü kaybettiğimizi biliyoruz ve ana rakiplerimize kıyasla çok fazla zaman kaybediyoruz. Dört tekerleği de kontol edemiyoruz."

"Yani sadece daha fazla aero yüküne ihtiyacımız var. Yuki ile geri bildirimlerimiz aslında birbirinden çok uzak değil, bu da oldukça olumlu. İlk güncellemeler daha çok bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak ve dalgalanmayı önlemek içindi. Artık tamamen performansa odaklanmalıyız." dedi.

Gasly'nin yorumlarına katılan Egginton, “Yorumları genel olarak doğru, gerçekten. Sorunlu bir aracımız yok, sadece makul bir çerçeveye sahip olduğun düşündüğümüz bir aracın performansını artırmaya çalışıyoruz." dedi.