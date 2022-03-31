Coulthard: "Pilotlar, yeni araçlar sayesinde artık yeniden 'terlemeye' başladı"

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Max Verstappen, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 50 turluk yarışta Charles Leclerc'in önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

Son dünya şampiyonu, yarış boyunca Leclerc'le kıyasıya bir rekabet içerisine girdi ve öne geçmek için rakibinden farklı bir strateji uygulamaya çalıştı. Leclerc de aynı şekilde Verstappen'i doğru hamleler yaparak gerisinde tutmaya çalıştı.

Sonuç olarak yarış bitince ikili epey yorulmuştu ve hemen hemen tüm sürücüler, bunun takvimin en zorlu pistlerinden birisi olduğunu söylediler. Fakat aynı zamanda yeni araçlara geçiş de pist üstündeki mücadeleyi artırdığı için geçmişe kıyasla o kadar da rahat değillerdi.

F1 Nation podcastine konuk olan David Coulthard, yarış sonunda tüm pilotların bitkin göründüğünü ve bunun hoşuna gittiğini belirtti.

Eski McLaren ve Red Bull pilotu, "Cidde inanılmaz derecede hızlı bir pist ve çok zor görünüyor. Burada hataya kesinlikle yer yok. Fakat Formula 1'de böyle olması gerekiyor."

"Sevdiğim şey, tüm sürücülerin yarış sonunda oldukça bitkin ve yorgun görünmesiydi. Çünkü hibrit dönemde, uzun bir süredir yarış sonunda terlemiyorlardı bile."

"Yeteneklerini küçümsemek istemiyorum. Fakat o yıllarda nispeten daha sakin şekilde sürebiliyorlardı. Tasarrufu yapıp, lastikleri saklıyorlardı fakat şimdi yarışlar gerçekten zor ve yorucu hale geldi."

"Pist üstünde çok sert bir mücadele var. Sürücüler sınırlarına kadar zorlamak zorunda kalıyorlar ve bu, harika bir şey." dedi.

Sonrasında Coulthard, yarışın en iyi pilotu sorulduğunda, "Günün en iyi pilotunu seçmek zorunda kalırsak, bence o kişi Max Leclerc'ti! (gülüyor) Ya da Charles Verstappen de diyebiliriz. İkisi de iyiydi! İkisi de son derece iyi şekilde sürdü." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images