Steiner: "Yıl boyunca bu tarz sonuçlar almaya devam edebiliriz"

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Haas sezona etkileyici bir beşincilikle başladı ve eğer Kevin Magnussen sorun yaşamasaydı, muhtemelen Suudi Arabistan'da da benzer bir sonuç alacaklardı.

Mick Schumacher'in başlayamadığı ve Magnussen'in dokuzuncu olduğu yarış sonrası konuşan Gunther Steiner, puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Steiner, "Bahreyn Grand Prix'sinin ardından iyi bir araca sahip olduğumuzdan emindim ve Cidde'de bunu doğrulamış olduk."

"Yeniden puan kazanmış olmamız harika. Kevin 10. başladı ama alternatif bir strateji seçtik, rakiplerimizin çoğu gibi davranmadık. Maalesef şanssızdık çünkü güvenlik aracı piste en istemediğimiz anda girdik. Yine de şans bize gülümsedi ve birkaç araç yarış dışı kaldı."

"Kevin aynı zamanda boynunda sorunlar yaşıyordu, çok acı çekiyordu. Hatta ona 'zayıf boyunlu Viking' bile dedim!"

"Bu, çok özel bir pist. Çok sayıda yüksek hızlı viraj var. Kevin bir yıldan fazla bir süredir Formula 1 aracı sürmüyordu. Böyle bir aracı sürmek için fiziksel olarak çok iyi durumda olmanız gerekiyor." dedi.

Steiner, öndeki takımlarla yarışamasalar bile mevcut sonuçları almaya devam edebileceklerine inanıyor.

"Henüz Ferrari veya Red Bull ile mücadele etmiyoruz ama ilk iki yarışta aldığımız sonuçları tekrarlamaya devam edebileceğimize inanıyorum. Rakiplerimiz elbette bize yetişecekler ama unutmayalım ki tüm takımların bütçeleri kısıtlı."

"Şimdi tablo, en iyi takımların güncelleme yapmak için istedikleri kadar para harcayabildikleri zamanlarla aynı değil."

"Ayrıca biz de aracı geliştireceğiz ve daha da iyi olmaya çalışacağız. Tahminlerden kaçınacağım ama şimdi tüm takımlar aşağı yukarı benzer şartlarda. Bu mali kurallara da zaten bu sebeple geçtik."

"Artık Formula 1 çok daha ilginç hale geldi çünkü küçük takımlar gridin ortasındaki pozisyonlar için savaşabiliyorlar ve her hafta sonu puan alabiliyorlar. Elbette kötü günler de geçireceğiz ve geriye düşeceğiz, o zaman yerimize başkaları geçecek. Fakat geri dönmeye çalışacağız."

"Bütçe sınırına bu yüzden geçtik, Formula 1'deki rekabet seviyesi önemli oranda arttı."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images