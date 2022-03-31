Schumacher: "Kazanın baskıyla ilgisi yok"

Haberi dinle

Alman pilot, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmış ve hatta son bölüme kalacak tempoyu yakalamıştı. Fakat Cidde'nin yüksek hızlı 12. virajında aracının kontrolünü kaybetti ve oldukça büyük bir kaza yaptı.

Schumacher kazanın etkisiyle bir süre araçta kaldı ve sonrasında tıbbi merkeze götürüldü. Oradan da daha fazla kontrol için hastaneye nakledildi.

Mick'in durumu iyiydi ancak aracı o kadar hasar görmüştü ki pazar günkü yarışa katılamadı. Takım o yarışa hazırlanmak yerine, Melbourne'e hazırlanmanın daha mantıklı olacağına karar verdi.

Bazıları Schumacher'in Kevin Magnussen'in gelişiyle baskı altında olduğu düşünüyor ve kazayı buna bağlıyor.

Fakat Schumacher, durumun böyle olmadığını, sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Schumacher, çok fazla baskıdan dolayı mı zorladığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır. Benim yaptığım gibi eğer üçüncü bölüme kalmak istiyorsanız, sınıra yakın olduğunuz için zorlamanız gerekiyor. Ben de öyle yaptım."

"Rüzgarın yönü gün içinde değişip duruyordu ve bu, belki de kazada rol oynamış olabilir."

Schumacher, F4'te de büyük bir kaza yapmıştı fakat ikisinin tamamen farklı hızlarda olduğunu söyledi ve artan güvenliğe dikkat çekti.

"Tamamen farklı hızlarda oldular. Neyse ki araçlar artık çok güvenliler, ne de olsa çok yüksek hızlara çıkıyoruz."

"Sanırım güvenlikteki gelişim oranını geçen yıla göre %300 civarında. Bu, çılgınca."

Schumacher şimdiye kadar puan almayı başaramadı.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images