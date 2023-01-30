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Formula 1 Haberler

Coulthard: "Formula 1'i politik açıklamalar için kullanmamalıyız"

David Coulthard, sürücülere getirilen siyasi konuşma yasağını destekliyor.

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Coulthard: "Formula 1'i politik açıklamalar için kullanmamalıyız"
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FIA, Formula 1 pilotları da dahil olmak üzere tüm sürücülerin önceden izin alınmadan siyasal, dini veya kişisel yorumlarda bulunmalarını yasaklamıştı.

Eğer sürücüler, görüşlerini net şekilde ifade etmek istiyorsa FIA'ya gitmeli ve bu konuda izin almalı. Gerekli izinleri almalarının ardından, istediklerini söylemekte özgür olacaklar.

Bu bir bakıma son yıllarda Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel başta olmak üzere, bazı isimlerin yarış hafta sonunda gönderdiği mesajları kısıtlayacak.

Bazı isimler buna büyük tepki gösterdi ancak David Coulthard kararı destekliyor.

Coulthard, "Sporumuz tüm dünyada milyonlarca insan tarafından takip ediliyor."

"Burası, iyi şeyler yapmak adına bir tür platform olarak kullanılabilir. Biz sporcular çok şanslıyız, başkalarının bedavaya yapabileceği bir şey için para alıyoruz."

"Bu biraz Oscar’daki ödül konuşmalarındaki duruma benziyor. Herkes bu fırsatı politik bir açıklama yapmak için kullanırsa, artık herkes her şey hakkında konuşmaya başlar."

"Bu yüzden ya herkesle her şey hakkında konuşmalısınız ya da hiçbir şey söylemeyip, sadece spora odaklanmalısınız."

"İfade özgürlüğünü savunan insanlar olduğunu anlıyorum, ki bu çok önemli bir şey. Ancak bizim durumumuzda bir spor müsabakasından bahsediyoruz, siyasi bir tartışmadan değil." dedi.

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