"Liberty, Ben Sulayem'in görevden alınmasını istiyor"
Görünüşe bakılırsa FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in tavırları, Liberty Media'nın sabrını taşırdı.
Muhammed Ben Sulayem'in üzerindeki bulutlar, Ocak ayı itibariyle artmaya başladı. FIA Başkanı, ticari konular da dahil olmak üzere Formula 1'le ciddi bir güç savaşına girme niyetini açıkça ortaya koydu fakat 2023'ün ilk ayında yaşanan olayların ardından hikaye yeni bir noktaya geldi.
Her şeyden önce Ben Sulayem, F1'in 20 milyar dolara satılmasına yönelik potansiyel müzakereler hakkında oldukça dikkat çekici yorumlar yaptı ve bu da F1'in sahibi Liberty Media'yı ciddi şekilde kızdırdı.
Ayrıca Ben Sualyem, İngiliz milletvekillerinin mektuplarını görmezden gelerek onları kendisine karşı kışkırttı.
Son olarak, Mohammed'in geçmişte kadınlarla ilgili söylediği bazı sözler ortaya çıktı. Ben Sulayem olaylara artık bu şekilde bakmadığını söylese de, bu açıklama insanları pek de tatmin etmedi.
Sonuç olarak, Alman televizyon kanalı Sport1'de yer alan habere göre Liberty, FIA başkanının değişmesi için harekete geçti ve yerine geçecek adayı da çoktan buldu: BAR ve Benetton takımlarının eski başkanı David Richards.
Босс Prodrive Дэвид Ричардс, 2018 год
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
70 yaşındaki Richard, şu anda kendi şirketi Prodrive'ı yönetiyor ve aynı zamanda Motorsport UK'in başında bulunuyor.
Ancak yayın şimdilik F1 yönetiminin Sulayem'i görevinden almak için yeterli güce sahip olmadığını öne sürüyor.
Fakat iki taraf arasındaki gerilim giderek tırmanıyor ve iki taraftan birisi geri adım atmadığı sürece, işler daha da karışabilir.
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