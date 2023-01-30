F1 takımları, motoru ilk kez çalıştırdıkları ana neden bu kadar önem veriyor?
Formula 1 takımları günümüzde yeni araçlarını ilk kez çalıştırdıkları anı büyük bir mutlulukla paylaşıyorlar. Peki bu sembolik an, takımlar için neden büyük önem taşıyor? McLaren'dan Jonathan Brookes açıklıyor.
Aralık ve Ocak ayları Formula 1 için nispeten sakin aylardır, çünkü bu dönemde herhangi bir test veya yarış planlanmaz.
Fakat takımlar, yeni aracı geliştirmek adına fabrikada yoğun çalışmalar yaptıkları için, yılın bu döneminin kendileri adına pek de sakin geçtiği söylenemez.
Bu dönemde takımlar sürekli olarak dönüm noktalarına ulaşırlar ve bunların her biri bir sonraki sezon için büyük önem taşır. Örneğin çarpışma testini geçmek, takımlar için çok önemlidir. Aynı şekilde güç ünitesini ilk kez çalıştırdıkları an da öyledir.
Bu nedenle, neredeyse tüm takım çalışanları, araç ilk kez çalıştırıldığı anda aracın etrafında toplanır ve heyecanla ilk ateşlemeyi duymak ister. Peki bu süreç neden bu kadar önemlidir?
McLaren araç montaj ve hidrolik direktörü Jonathan Brookes şöyle açıklıyor: "Araç tam olarak o anda hayat bulur."
"Ateşleme esnasında, nerede çalıştıklarına bağlı olarak aylardır hatta yıllardır araç üzerinde çalışan insanların ortaya koyduğu çaba bir araya gelir."
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
"Bu tüm fabrika için önemli bir an çünkü bu kadar çok insan bu işe emek verir."
"Bu, aracın doğuşu gibi bir şeydir ve herkes aracın ilk kez ateşlendiğini duymak için orada olmak ister. Ateşlemeye giden yol, tüm ekibin gece gündüz demeden saatlerce çalıştığı uzun bir süreçten geçer."
"Araca takılmadan önce birçok şeyin kontrol edilmesi ve tek tek işaretlenmesi gerekir."
"Ateşleme, her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığının teyididir."
Bu yıl takımların işi geçen yıla göre biraz daha kolay görünüyor çünkü geçen yıl yeni teknik düzenlemeler kapsamında ilk araçlarını üretmişlerdi.
Brookes, "Bu aracı inşa etmek oldukça sorunsuz bir süreçti."
"Geçen yıl yeni düzenlemeler vardı ve araçlar yeni olduğu için karmaşıktı. Bu da takım için durumu zorlaştırdı."
"Oysa bu yılki araçta her şey çok daha tanıdık. Şu anda her şey plana göre ilerliyor. Büyük bir sorun yaşamadık ve diğer tüm küçük sorunları geride bıraktık."
"Arka planda çok fazla analiz yapılıyor ve bu analizler araç ilk yarışa çıkar çıkmaz başlıyor."
"O zamana kadar tamamlamamız gereken ciddi bir program var. Araç tanıtılmadan önce sürekli devam eden bir parça akışı var." dedi.
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