Russell, Mercedes'e geçtiğinde Hamilton ile nasıl çalışacağını anlattı

Britanyalı pilot, Williams ile geçirdiği üç senenin ardından Mercedes'e transfer oldu. Ancak, Hamilton'a göre daha deneyimsiz olmasına rağmen Russell, Hamilton'ın arkasında olmak yerine beraber çalışmalarını beklediğini, özellikle sporun yeni kuralları tanıttığı 2022 senesinde bunun büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Açıklamalarında Russell, "Takımı ileriye taşımak, ikimizin işi olacak ve aracın zayıf noktalarına odaklanıp yapacağımız geliştirmeler önemli olacak."

"Bence gelecek sene, getirilen yeni kural değişiklikleri ile beraber, çok fazla güncelleme ve geliştirme olacak, tüm sezon boyunca da bunlar üzerine çalışacağız. Ve bence takım olarak hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor."

"İlk testlerde bir araya gelindiğinde kimin en hızlı araca sahip olacağı konusunda kimse bir netliğe sahip değil ancak hangi takım, birlikte bir takım olarak çalışırsa, sezonun sonunda lider olan takım o olacak."

"Bu nedenle, bizim önde yer almamız için beraber çalışacağımızdan eminim." dedi.

2021 sezonunun kalan kısmında Hamilton, sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için mücadele veriyor ve şu anda sürücüler şampiyonasında Max Verstappen'in sadece sekiz puan gerisinde.

Her ne kadar Hamilton ve Verstappen arasındaki şampiyonluk savaşı zaman zaman yön değiştiriyor olsa da Russell, Hamilton'ın son yarışlardaki performansının - Brezilya GP'sindeki galibiyeti gibi - Britanyalı pilotun hiçbir zaman denklem dışında sayılmamasına bir gösterge olduğunu söyledi.

Russell konu hakkında, "Çok ama çok uzun zamandır, Max ve Red Bull önde olduğu zamanda bile, Lewis ve Mercedes'in şansını küçümsemek için aptal olunması gerektiğini söylüyordum."

"Son birkaç yarışta da bunu gördük. Hâlâ bu mücadelenin içerisinde yer alıyor olmaları gerçekten istisnai bir şey ve Lewis'in Brezilya'daki performansı da inanılmaz bir şeydi."

"Gelecek sene Lewis'in yanında yarışacağım için heyecanlıyım ve bu da benim için büyük bir fırsat olacaktır." dedi.