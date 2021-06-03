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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Codemasters, F1 2021 oyununda F1 pilotlarının yorumlarına daha fazla önem vermiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 pilotları ve takımları, geçen yılki karantina döneminde F1 oyunu hakkında pek çok geri bildirimde bulunurken, Codemasters da bu bilgileri F1 2021 oyununda kullandı.

Codemasters, F1 2021 oyununda F1 pilotlarının yorumlarına daha fazla önem vermiş

Codemasters ve EA Sports, F1'i yeni resmi oyununun ilk görüntülerini yayınladı ve çarşamba günü, 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan oyunla ilgili daha fazla ayrıntı açıkladı.

COVID-19 pandemisinin patlak verdiği ilk aylarda sürücüler, gerçek hayatta yarış yapılmadığı için F1'in resmi oyun etkinliklerine katıldılar.

F1'in Sanal Grand Prix serisine Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, Nicholas Latifi ve Lando Norris'in yanı sıra F2 ve F3'ten çeşitli isimler katıldı.

Tüm bu etkinlikler, Formula 1 ve F1'in oyun geliştiricileri arasında daha fazla etkileşim olmasına yol açtı ve sonuç olarak F1 2021, hem takımlar hem de F1 pilotlarının geri bildirimleriyle yeniden şekillendi.

Codemasters F1'in oyun direktörü Lee Mather, “Çok fazla ayrıntıya giremem ancak şu anda bazı takımlarla harika bir ilişkiye sahibiz."

“İlk karantina sonrası yaşanan en büyük faydalardan biri, boş vakti olan sürücü ve takım sayısının çok daha fazla olmasıydı."

“Onlarla bir şeyler tartışabilmek adına çok fazla zaman harcadık ve şu anda bu tartışmalara devam ediyoruz. Onlarla düzenli toplantılar yapıyoruz."

“Karakteristik olarak bu kadar büyük bir görüşe sahip olmadığımız şeyler hakkında inanılmaz geri bildirimler ve içgörüler alıyoruz. Takımlarla her zaman harika bir ilişkimiz olsa da şimdi düzenli olarak bize geliyorlar ve oyuna daha fazla katkı sağlamak istiyorlar." dedi.

Williams F1 sürücüsü Russell, arka arkaya aldığı dört galibiyetin ardından geçen yılki Sanal Grand Prix serisinin şampiyonu olmuştu.

Mather, Russell'ın oyuna katıldıktan kısa bir süre sonra tempo yakalamasının, gerçek hayata ne kadar yaklaştıklarının kanıtı olduğunu söyledi.

Mather, "Son iki yıldır yol tutuş modelinin her geçen yıl beklenene daha da yaklaştığın dair geri bildirimler aldık."

“Sanırım George Russell'a bakarsak, doğrudan bir oyunu oynamaya başladı ve oyun içindeki yeteneğinin, gerçek hayatta olduğu kadar etkileyici olduğunu gördük. Bunun oyunun artık alıştıklarını fazlasıyla yansıttığı için mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Yani evet, çok fazla geri bildirim aldık. Bu da tıpkı F1 2021'de olduğu gibi gelecekteki oyunlarda da kullanmaya devam edeceğimiz bir şey." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Luke Smith

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