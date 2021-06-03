AWS, Formula 1'in geleceğinin şekillenmesine nasıl yardımcı oluyor?

F1, AWS'nin makine öğrenmesi araçlarını kullanarak araçlardan üretilen verileri daha etkili bir şekilde kullanmaya ve yarışları izleyen seyircilere, onlara yarışları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sunmaya başladı.

Bu birliktelik kapsamında F1'in hizmetine sunulan makine öğrenmesi, sporun yeni kurallara yaklaşımında da önemli role sahip oldu. Ancak bu birlikteliği daha da ileriye taşımanın ve grafiklerin ötesine taşımanın yolları araştırılıyor.

Motorsport.com'a konuşan F1'in Teknik Danışmanı Rob Smedley, "F1 ve F1/AWS ortaklığı genelinde özellikle AWS'nin sahip olduğu gerçek makine öğrenimini, analitik ve teknik bilgi merkezini sporu daha heyecanlı hale getirmek için onu başka nerede kullanabileceğimizi araştırıyoruz."

"Bunu zaten 2022 araçları için CFD tasarımlarında yoğun bir şekilde kullandık. AWS bu konuda çok ciddi bir role sahipti. Sürekli olarak sıradaki şeye odaklanıyoruz ve şu an itibariyle pist tasarımlarına da yoğun bir şekilde dahil olduk." dedi.

Rob Smedley ve Luca Colajanni Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 sürekli olarak yeni pazarlara ve Cidde - Miami gibi yeni pistlere bakıyor. Bunun dışında mevcut pistlerde mücadelenin daha iyi olmasını sağlayacak değişiklikleri değerlendiriyor. Kısacası sürekli olarak pist üstünde mümkün olan en iyi ürüne ulaşılması hedefleniyor.

"İyi yarış" konusu herkese göre değişebilir ancak Ferrari ve Williams takımlarında önemli rollerde görev alan Smedley, pistlerden toplanan verilerin kendilerine bu konuda yardımcı olduğunu düşünüyor.

Smedley, "Tüm pistlerden veri toplayabildiğiniz bir senaryoyu hayal edebilirsiniz."

"Geçişlere bakın, bunların nasıl olduğuna, hız profillerine ve ihtiyacınız olan sayısız diğer girdi parametrelerine bakın."

"Bunun için bir model eğitebilip pistin nasıl olması gerektiğini söyleyebilirsiniz çünkü bunlar en önemli faktörler."

"Bir pisti tasarlamak tek bir yön içerir ve daha az karmaşıklık gerektirir. Geçişlerin nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz." dedi.

Ancak pistin yapısı dışında yol tutuş seviyesi, hava şartları, pist sıcaklığı, araçların yarışabilirlik seviyesi gibi durumları denkleme eklediğinizde, simülasyonlar giderek daha karmaşık bir hal alır. Smedley'e göre tüm bu faktörlerin değerlendirildiği bir araç geliştirilmesi, nihai olarak pist tasarımlarında yardımcı olur.

Smedley, "Bu denkleme tüm verileri eklediğinizde, bu durumda model ve algoritmalar daha karmaşık bir hal alıyor."

"Takip eden bir aracı ekleyebilirsiniz ya da yarış içerisindeki değişken yol tutuş seviyesini hesaba katmasını isteyebilirsiniz çünkü yarışın başında, yarışın sonuna göre daha az yol tutuşu olur. Ya da rüzgar ya da yağmur gibi dış faktörleri, tüm bu tür şeyleri hesaba dahil edebilirsiniz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Erik Junius

"Tüm bu değişkenleri ekleyebildiğiniz yeteri kadar karmaşık algoritmalar ve modeller hazırlayabilirseniz, o araç size istediğiniz pist tasarımını verebilir ve bu, ulaşabileceğiniz en üst seviye olur."

"Çok fazla beyin fırtınası oluyor. Bu ortaklıkta sevdiğim şey, çok fazla şeyi içermesi. Her zaman bir sonraki büyük yeniliği arıyoruz. Arkasında gerçekten bunu başarabilecek güce sahip." dedi.

F1, AWS'nin simülatörlerini kullanarak araç ve pist tasarımları gibi yarış hafta sonu format değişikliklerini de deneyebiliyor. F1 daha önce ters grid fikrini gündeme getirmişti. O plan simülasyonlarda denendi ve yarışlara olan etkisi görüldü ancak bu teklif takımlar tarafından reddedildi.

Bu konuda ilk gerçekçi değişiklik, gelecek ay Silverstone'da denenecek olan sprint sıralama yarışı olacak. Pilotlar, takımlar ve taraftarlar, 100 km'lik sprint sıralama yarışının nasıl çalışacağını görmek için sabırsızlanıyorlar. Smedley, bu sene 3 yarışta uygulanması planlanan format hakkında şimdiden AWS ile çalışmalara başladıklarını, taraftarların en iyi deneyimi izlemeleri için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Smedley, "Bu bir süredir Pat Symonds ile üzerinde çalıştığımız konulardan birisi. Hatta (bu röportajdan) 20 dakika önce Pat ile formatın olası sonuçları ve senaryoların neler olabileceği konusunda değerlendirme yaptığımız bir görüşme yaptık."

"Açıkçası oyunda önde olmaya çalışıyoruz. Hatta bu konuda ilk defa takımlarla aynı seviyedeyiz çünkü onlarla (takımlarla) aynı seviyede öğreniyoruz. Bu oldukça hoş bir şey."

"Ama bunu yansıtabilmelisiniz. Sprint sıralama seansı, ancak taraftarları olan bitenler hakkında gerçekten bilgilendirebilirsek başarılı olur. Pist üstünde olanlar biraz bulanıksa ve her şey farklıysa ve sonuna kadar gerçekten ne olduğunu bilmiyorsanız, bu durumda sprint sıralamaları formatının bazı avantajlarını kaybedeceğimizi düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Ross (Brown) bu konuda çok açıktı ve bu fırsattan maksimumu aldığımızdan emin olmamızı istedi. Bu yüzden yine AWS ile neler yapabileceğimize, gerçekten neye ihtiyaç duyduğumuza bakıyoruz. Sprint sıralama yarışının önemi ne? Gerçek sıralama seansının önemli tarafı ne? Tüm bunlar Pazar günkü yarışı nasıl etkileyecek? Bu tür şeyler." dedi.

AWS makine öğrenme araçları bu tür sorular üzerinde çalışıp cevaplar bulmaya, cevapları tahmin etmeye çalışıyorlar ancak nihai sonuçları yarış hafta sonunda göreceğiz. Ancak bu cevaplarla daha fazla veri gelecek ve bu veriler daha fazla soruya yol açacaktır. Bu, Smedley gibi mühendislerin hoş karşıladığı ve zevk aldığı döngüsel bir süreçtir.

Smedley, "Bu giderek daha fazla soruyu ortaya çıkarıyor. 25 yıl önce, bu işe ilk başladığı döneme geriye giderseniz, o dönemde çok az veri vardı. O veriyi aldığımızda her şeyi bileceğimizi düşünürdük. İhtiyacımız olan o şey hep sıradaki şeyin olmasına yol açardı. Yani bu süreç asla bitmez."

"Sürekli olarak asla bilemeyeceğiniz bilgi madenciliğine devam edersiniz, asla durmazsınız çünkü kutsal kaseye ulaştığınızda, bunların hepsini anlatacak bir şey inşa edebilirseniz, bunun tüm sorunları çözüp çözemeyeceğinizi düşünüyorsunuz."

"Bunu yapıyorsunuz ve ardından bilmediğinizden daha fazlasının olduğunu fark ediyorsunuz. Gittikçe bilmediğiniz şey artıyor. Dürüst olmak gerekirse, heyecan verici olan şey bu." dedi.